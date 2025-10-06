Todo sobre la nueva Constancia de Situación Profesional de la SEP y cómo tramitarla

Fue el pasado 26 de septiembre cuando la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) hizo una actualización al portal del Registro Nacional de Profesionistas, implementando una nueva opción para que se pueda consultar y descargar la Constancia de Situación Profesional.

Este nuevo documento oficial podría convertirse en uno de los más utilizados, ya que va más allá de la revisión de una Cédula Profesional y también permite constatar todos los estudios y las microcredenciales de los profesionistas. En pocas palabras, es un historial académico completo.

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional?

Este documento ha sido registrado oficialmente por la Dirección General de Profesionistas (DGP) de la SEP y puede ser utilizado como un certificado de estudios, demostrando la validez de los conocimientos de cada trabajador.

En un principio, el Registro Nacional de Profesionistas servía únicamente para revisar la cédula profesional, sin embargo, el titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina, informó que ahora el sistema también servirá para poder revisar la nueva Constancia de Situación Profesional.

En esta constancia no solo aparecerá el último nivel de estudios del profesionista, sino que también aparecerán todos sus estudios académicos registrados ante la SEP, así como las certificaciones y saber si cuenta con afiliación o no a un colegio de profesionistas.

¿Cómo tramitar la Constancia de Situación Profesional?

Consultar la Constancia de Situación Profesional es muy sencillo, aunque, hasta ahora, muchas personas han reportado que no han podido acceder a la suya:



Ingresar al portal oficial de la SEP: Registro Nacional de Profesionistas Ingresar los datos: Nombre completo y CURP (también se puede revistar ingresando el número de cédula profesional) Seleccionar “Consultar” Y listo, abrir el documento y descargarlo

El documento también tendrá un código QR en donde se podrá revisar el estatus de la persona en el Registro Nacional de Profesiones.

¿Todos pueden revisar la Constancia de Situación Profesional?

Varias personas han intentado consultar este documento pero no han tenido acceso, ya que la plataforma le informa que: " No se encontró información para los criterios de búsqueda especificados”, por lo que las personas que no se han titulado no pueden revisarla todavía.

#Entérate | La Secretaría de Educación Pública @SEP_mx presentó la Constancia de Situación Profesional 📑, un documento oficial que fortalecerá el ejercicio profesional, integrando la cédula, colegiación, certificaciones y competencias transversales y sanciones de las y los… pic.twitter.com/hkOP1JlxuA — FedMVZ | Federación de Médicos Veterinarios 🇲🇽 (@FedMVZ) October 3, 2025