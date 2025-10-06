¡Por segunda ocasión! Desalojan la FES Iztacala por amenazas tras ataque en CCH Sur

Este lunes 6 de octubre, las autoridades de la FES Iztacala tomaron la decisión de desalojar, por segunda ocasión, las instalaciones, debido a nuevas amenazas en contra de la comunidad universitaria, tras el ataque en el CCH Sur.

Apenas el pasado viernes 3 de octubre, los estudiantes y profesores tuvieron que ser evacuados de las instalaciones, debido a una amenaza de bomba que resultó una falsa alarma. No obstante, la dirección de la FES Iztacala tomó la decisión de reanudar las actividades hasta el sábado 4 de octubre.

Desalojan la FES Iztacala hoy lunes 6 de octubre

Tras el ataque de Lex Ashton en el CCH Sur, se ha dado una ola de amenazas en contra de la comunidad universitaria, por lo que varios planteles, tanto de nivel bachillerato como de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se vieron en la necesidad de implementar clases en línea.

Lamentablemente, algunos planteles que han decidido continuar con las clases presenciales, se han visto en la necesidad de evacuar a docentes y alumnos antes las amenazas de grupos radicales, al parecer, que forman parte de comunidades incel, mismas a las que pertenecía Lex Ashton, el atacante del CCH Sur.

Por medio de un comunicado, este 6 de octubre, la dirección de la FES Iztacala informó que se tomó la decisión de realizar un desalojo total del campus central, ya que nuevamente “se recibió un mensaje que apunta a una posible situación de riesgo en nuestra Facultad”.

La directora de la FES Iztacala, Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga, informó que se solicitó la intervención de las autoridades para llevar a cabo la revisión minuciosa de las instalaciones , por parte de personal competente y especializado.