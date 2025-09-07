Lista de universidades que participan en el registro de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en septiembre

La beca jóvenes Escribiendo el Futuro tiene el objetivo de brindar un apoyo económico a estudiantes de licenciatura que viven en condiciones vulnerables con la finalidad de evitar la deserción escolar. Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, también llega una nueva etapa de registro de esta beca Benito Juárez , que se llevará a cabo durante el mes de septiembre.

No obstante, es importante que los jóvenes estudiantes verifiquen el listado de las universidades prioritarias del programa. ¿Se encuentra la tuya? En adn40 te tenemos el listado.

¿Cuándo abre la convocatoria de jóvenes Escribiendo el Futuro 2025?

Es muy importante que, durante el mes de septiembre, todos los jóvenes universitarios, aún los que ya cuentan con la beca, realicen su solicitud para recibir el apoyo de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Para ello, es necesario activar la ficha escolar, la cuál puedes dar de alta en el sitio web Subes.

Para crear tu cuenta en Subes necesitas únicamente tu CURP , correo electrónico y numero de teléfono. Ojo: Activar la ficha escolar es el primer paso para solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La convocatoria estará disponible en septiembre, aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta, en adn40, te mantendremos al tanto.

becas Benito Juárez Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro abre registro en septiembre.

¿Cuáles son las Universidades prioritarias para la beca jóvenes Escribiendo el Futuro 2025?

Para solicitar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro es necesario estar inscrito en una de las universidades públicas que son consideradas prioritarias o susceptibles. Además, los beneficiarios deben de estar inscritos en la modalidad escolarizada y deben estar recibiendo otra beca federal al mismo tiempo.

Las universidades que se consideran prioritarias cambian cada año, pero se clasifican en este listado:

Universidades Interculturales.

Escuelas Normales Rurales o Indígenas.

Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

Universidades de la Salud en CDMX y Puebla.

Universidad de Lenguas Indígenas de México.

Escuelas ubicadas en comunidades con alta marginación.

Para saber si tu escuela se encuentra en el listado de universidades prioritarias que participan en el registro de septiembre puedes consultar este ENLACE.

Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono 55 1162 0300 de lunes a sábado. También puedes estar pendiente de las publicaciones en las redes sociales oficiales de las Becas Benito Juárez.

¿Cuánto dinero da la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La beca Jóvenes Escribiendo el Futuro consiste en un apoyo económico de 5,800 pesos bimestrales que se entregan durante 10 meses del ciclo escolar; en julio y agosto no hay pago por tratarse del periodo vacacional.

Es importante que tomes en cuenta que los alumnos que se registren en septiembre probablemente comenzarán a recibir su apoyo económico durante los primeros meses del 2026, aunque sí contarán con el pago de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

