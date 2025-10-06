Calendario de pagos completo de Beca Rita Cetina de octubre para secundaria

Los depósitos de la Beca Rita Cetina correspondientes al mes de octubre se realizarán del 6 al 17 del mismo mes, de acuerdo con el calendario de pagos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Julio César León, coordinador nacional, informó que el depósito aplica para las familias de continuidad, es decir para quienes ya cuentan con su tarjeta del Banco Bienestar.

Fechas en que se depositará la Beca Rita Cetina de octubre

Lunes 6 de octubre: Letras A, B

Martes 7 de octubre: Letra C

Miércoles 8 de octubre: Letras D, E, F

Jueves 9 de octubre: Letra G

Viernes 10 de octubre: Letras H, I, J, K, L

Lunes 13 de octubre: Letra M

Martes 14 de octubre: Letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de octubre: Letra R

Jueves 16 de octubre: Letra S

Viernes 17 de octubre: Letras T, U, V, W, X, Y, Z

¿Para quiénes está dirigida la Beca Rita Cetina?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” está dirigida para estudiantes menores de edad inscritos en secundarias públicas de México. A los beneficiarios se les entrega un monto de mil 900 pesos y 700 adicionales por cada alumno extra.

Todas y todos los estudiantes de secundaria que estén inscritos en una escuela pública en el ciclo escolar 2025-2026 pueden registrarse para recibir el apoyo. No importa si anteriormente estaban en una escuela privada.

¿Cuáles son los requisitos?

Requisitos del padre



CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Del estudiante a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo

¿Quiénes serán los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que todos los estudiantes de primaria recibirán la Beca Rita Cetina para 2026. Esto significa que tras la amplificación del programa al menos 21 millones recibirán alguna de las Becas para el Bienestar.

