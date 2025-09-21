Muere Dahiana Michel estudiante de intercambio de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el fallecimiento de Dahiana Michel Ceballos Obando, alumna de intercambio y envió sus condolencias a familiares y amigos sin revelar la causa de su muerte.

Dahiana Michel era estudiante de la Facultad de Derecho, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado y algunos usuarios en redes sociales ya comenzaron a cuestionar su muerte en México.

La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querida Alumna de intercambio, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado, Dahiana Michel Ceballos Obando, Y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos.



QEPD🙏 pic.twitter.com/dnT4GR9rrB — Facultad de Derecho (@DerechoUNAMmx) September 20, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué dijo Colombia por la muerte de Dahiana Michel?

La Institución Universitaria de Envigado confirmó el fallecimiento de la estudiante y señaló que su paso por la escuela dejó huellas en quienes compartieron proyectos, risas y metas. “Tu memoria seguirá impulsando sueños, hoy te despedimos con gratitud por la enseñanza que dejas al luchar por tus ideales”.

Dahiana Michel Ceballos Obando, tu paso por la IUE deja huellas en quienes compartieron proyectos, risas y metas contigo.



Tu memoria seguirá impulsando sueños, hoy te despedimos con gratitud por la enseñanza que dejas al luchar por sus ideales. Q.E.P.D#TodosSomosIUE pic.twitter.com/rBlRD7sACC — Institución Universitaria de Envigado (@IUEOficial) September 21, 2025

¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en la UNAM?

Este 2025, la Máxima Casa de Estudios recibió 163 estudiantes internacionales, provenientes de 62 instituciones de educación superior de 22 países, muchos de ellos de Latinoamérica.

La UNAM señala que los estudiantes extranjeros subrayan la confianza y reconocimiento global en la calidad educativa y científica que ofrece la Universidad de la nación. Además puntualiza que su presencia también fomenta perspectivas que promueven una comprensión intelectual más amplia, entre otros aspectos.

Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años [VIDEO] Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM, dedicó su vida a acercar la ciencia a México mediante libros, museos, radio y televisión.

¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros?

Entre los países de origen de los jóvenes, hay de América Latina y el Caribe, como Perú, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica; de Europa, como Francia, España, Reino Unido, Alemania y Polonia; de América del Norte (Estados Unidos y Canadá); y de Asia (Japón y Taiwán).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

