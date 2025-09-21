inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Ciudad
Nota

Muere Dahiana Michel estudiante de intercambio de la UNAM

La joven era proveniente de Colombia y su muerte causó conmoción entre los usuarios de internet y la comunidad académica; la Facultad de Derecho lamentó su fallecimiento.

Fallece Dahiana Michel, estudiantes de intercambio en la UNAM
Hakbar Juárez/adn Noticias
Actualizado el 21 septiembre 2025 08:50hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el fallecimiento de Dahiana Michel Ceballos Obando, alumna de intercambio y envió sus condolencias a familiares y amigos sin revelar la causa de su muerte.

Dahiana Michel era estudiante de la Facultad de Derecho, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado y algunos usuarios en redes sociales ya comenzaron a cuestionar su muerte en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué dijo Colombia por la muerte de Dahiana Michel?

La Institución Universitaria de Envigado confirmó el fallecimiento de la estudiante y señaló que su paso por la escuela dejó huellas en quienes compartieron proyectos, risas y metas. “Tu memoria seguirá impulsando sueños, hoy te despedimos con gratitud por la enseñanza que dejas al luchar por tus ideales”.

¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en la UNAM?

Este 2025, la Máxima Casa de Estudios recibió 163 estudiantes internacionales, provenientes de 62 instituciones de educación superior de 22 países, muchos de ellos de Latinoamérica.

La UNAM señala que los estudiantes extranjeros subrayan la confianza y reconocimiento global en la calidad educativa y científica que ofrece la Universidad de la nación. Además puntualiza que su presencia también fomenta perspectivas que promueven una comprensión intelectual más amplia, entre otros aspectos.

Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años

[VIDEO] Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM, dedicó su vida a acercar la ciencia a México mediante libros, museos, radio y televisión.

Lista de los centros de acopio de la UNAM
También te puede interesar:

Ubicación de los centros de acopio de la UNAM para afectados por explosión de pipa en Iztapalapa

Hay varios artículos que son prioridad en los centros de acopio de la UNAM, por lo que se pide a las personas llevar alguno de ellos para apoyar a las víctimas.

Ciudad
Ver nota

¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros?

Entre los países de origen de los jóvenes, hay de América Latina y el Caribe, como Perú, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica; de Europa, como Francia, España, Reino Unido, Alemania y Polonia; de América del Norte (Estados Unidos y Canadá); y de Asia (Japón y Taiwán).

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx