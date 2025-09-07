Frente frío 2 generará fuertes lluvias y vientos en la mayor parte del país este 7 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas para este domingo 7 de septiembre debido a la llegada del frente frío número 2, que afectará gran parte del territorio mexicano con lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas inusualmente bajas para la temporada.

Impacto del frente frío 2

Este frente frío se extenderá de forma estacionaria sobre el noreste del país, combinándose con un canal de baja presión y divergencia en niveles altos de la atmósfera.

Esto generará lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en estas regiones.

Monzón mexicano se combinará con el frente frío 2 y provocará lluvias

Además del frente frío, el monzón mexicano continuará afectando el noroeste del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

La interacción de una vaguada en niveles medios de la atmósfera con humedad del océano Pacífico y el Golfo de México provocará chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente y sur del país, con posible caída de granizo en el occidente y centro.

Adiós al verano, pero sigue el calor en el país

A pesar de la llegada del frente frío, se espera que persista un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico y Golfo de México, así como en la península de Yucatán durante los últimos días del verano.

Se pronostican temperaturas máximas de hasta 40 °C en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Recomendaciones para la población ante los cambios del clima

Ante las condiciones meteorológicas adversas, el SMN recomienda a la población:



Evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas

durante las tormentas eléctricas No cruzar ríos, arroyos o calles con corriente

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

Seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil

Se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias intensas y v ientos fuertes .

