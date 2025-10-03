La Luz del Mundo cumplirá 100 años; así fue su expansión, escándalos y vínculos políticos

La Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) nació en 1926 en Guadalajara, Jalisco, fundada por Eusebio Joaquín González, quien se proclamó apóstol de Jesucristo bajo el nombre de Aarón.

En marzo de 2026 celebrará su centenario, consolidada como la mayor organización religiosa nacida en México, con presencia en más de 60 países y millones de fieles.

Desde sus inicios, esta congregación enfrentó un entorno dominado por el catolicismo, pero logró expandirse en barrios populares con un mensaje de renovación espiritual.

Crecimiento en un país católico

Muchos especialistas coinciden en que el crecimiento de la Luz del Mundo en un país mayoritariamente católico se explica por su estructura comunitaria.

Su sede, la Hermosa Provincia en Guadalajara, no es solo un templo, sino un complejo urbano con viviendas, escuelas, hospitales y comercios propios.

Esta autosuficiencia le ha permitido consolidar un núcleo social cohesionado y proyectar su influencia más allá de lo religioso. La Santa Cena, celebrada cada agosto, atrae a decenas de miles de fieles y ha sido reconocida incluso por autoridades gubernamentales como un evento de interés turístico y cultural.

¿A qué corriente del cristianismo pasa en La Luz del Mundo?

La Luz del Mundo pertenece a la corriente cristiana restauracionista , que busca recuperar la iglesia primitiva siguiendo el modelo de los primeros apóstoles.

Se define como una iglesia cristiana no trinitaria, ya que rechaza el dogma de la Trinidad y sostiene que Jesucristo es el hijo de Dios, pero no parte de una divinidad trinidad.

Su doctrina enfatiza la figura de un “apóstol de Jesucristo” como guía espiritual en la Tierra, elegido directamente por revelación divina.

Vínculos con el poder político

La relación con la política ha sido constante. Funcionarios de distintos niveles han asistido a ceremonias y brindado apoyos a la congregación , buscando el respaldo de una base social amplia y organizada.

En 2019, la polémica estalló cuando se realizó un homenaje a Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes, con la asistencia de legisladores y representantes de gobierno, lo que generó fuertes críticas por el uso de un recinto cultural en honor a un líder religioso.

Algunos de sus miembros forman parte de la política nacional actual, a nivel nacional se encuentran en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); mientras que a nivel local, es decir, en Jalisco están en Movimiento Ciudadano (MC).

Entre los nombres que destacan y que han hablado abiertamente de su religión son el senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena), el diputado Favio Castellanos Polanco (Morena), el exdiputado Hamlet García Almaguer (Morena), además del exsenador del PVEM, Israel Zamora.

Escándalos y acusaciones de La Luz del Mundo

Los tres apóstoles que han encabezado la iglesia han sido objeto de acusaciones, pero las más graves se centran en Naasón Joaquín García , arrestado en 2019 en Estados Unidos.

En 2022 se declaró culpable de abuso sexual contra menores y fue sentenciado a 16 años de prisión. A pesar de ello, la iglesia mantiene su liderazgo espiritual y sus fieles lo reconocen como “apóstol de Jesucristo”.

Detención de elementos de Los Jazher, el brazo armado

En México, semanas atrás, las autoridades han detenido a integrantes de un presunto “brazo armado” de la congregación, acusados de amenazas y portación de armas.

De acuerdo a lo que se sabe, este grupo eran conocidos como “Los Jazher” , conocidos como la guardia secreta del líder de la Iglesia.

Además, existen órdenes de aprehensión contra miembros vinculados a actos de intimidación contra disidentes y críticos, tal es el caso de la orden de aprehensión contra Silem García Peña .

Mientras se prepara para celebrar sus 100 años en 2026, la Luz del Mundo enfrenta un reto: sostener su crecimiento y legitimidad frente a los cuestionamientos judiciales y políticos que acompañan a sus líderes.

