Clima hoy 19 de octubre: Masa de aire frío y viento norte refrescarán las temperaturas en estos estados

Infórmate sobre el pronóstico del tiempo de este domingo 19 de octubre de 2025. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destaca que canales de baja presión y una zona con potencial ciclónico al sureste de Chiapas provocarán lluvias fuertes a intensas en el oriente, sureste y sur del país, con especial afectación en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

El frente frío 8 avanzará por el noreste, generando chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Nuevo León. Su masa de aire frío traerá un descenso de temperaturas y rachas de viento de 45 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, y las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Además, otro canal de baja presión sobre el interior del país, junto con humedad del Pacífico y el Golfo, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente y centro del territorio nacional.

¿En qué estados habrá lluvias hoy 19 de octubre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (regiones oeste y suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (centro, este y costa), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento) y Yucatán (noreste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Estados donde hará calor

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz y Tabasco.

Estados con bajas temperaturas hoy

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Estado de México y Puebla.

