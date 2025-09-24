Detienen a 38 hombres en Michoacán vinculados a la iglesia La Luz del Mundo

Mientras el líder de la iglesia La Luz del Mundo , Naasón Joaquín García, se declaraba no culpable en Estados Unidos, las autoridades en México detuvieron a 38 personas en Vista Hermosa, Michoacán, quienes estaban en un campo de adiestramiento con armas de alto calibre.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán informó sobre la detención y publicó imágenes donde se puede ver a las personas detenidas y las armas aseguradas, incluyendo cuchillos, pistolas y rifles.

Autoridades localizan campo de adiestramiento de la Luz del Mundo en Michoacán

La policía estatal y el Ejército mexicano realizaron este operativo en conjunto, luego de llevar a cabo una orden de cateo en el predio que fue habilitado como un campo de adiestramiento.

Las 38 personas detenidas llevaban credenciales de La Luz del Mundo y, entre los identificados, hay una persona de nacionalidad estadounidense y el resto son de varios estados de la República Mexicana; se decomisaron 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, 15 cartuchos y equipo táctico.

Detenidos formarían parte del grupo “Jahzer” de la Luz del Mundo

Los detenidos aseguraron ser parte del grupo “Jahzer”, perteneciente a dicha iglesia, con la función de ser su “guardia secreta”, para cuidar a los altos mandos de la iglesia, sus familiares, sus propiedades y resguardar la seguridad en eventos masivos.

Sin embargo, sus actividades en el campo de adiestramiento militar con armamento y equipo especializado provocaron su detención y ahora todos ellos fueron trasladados a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, en la espera de resolver su situación jurídica.

Líder de la Luz del Mundo enfrenta proceso legal en Estados Unidos

El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García , enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que se declaró “No culpable”, de los cargos que se le acusan, entre los que destaca crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.