Estudiantes del Conalep hacen “broma” a compañero y le dan a beber ácido

Dos alumnos de Conalep plantel 202, en San Luis Río Colorado, Sonora, fueron expulsados después de hacer que un compañero bebiera ácido porque “era una broma”, lo que le provocó graves problemas de salud de manera inmediata.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando los estudiantes le ofrecieron una botella de 600 mililitros bajo el argumento de que era agua. Casi de manera instantánea el joven comenzó a sentir dolor en la garganta y el estómago debido al líquido corrosivo.

Debido a su mal estado fue trasladado de urgencia a un hospital y donde fue diagnosticado con quemaduras en el esófago, por lo que permaneció hospitalizado varios días.

¿Qué dijo el Conalep sobre los hechos?

A través de un comunicado, la directora Elsa Oralia Cruz, señaló que el Comité Técnico Escolar del plantel determinó la expulsión de dos alumnos involucrados, en estricto apego a las normas y reglamentos institucionales.

Señaló que desde el primer momento en que se supo de la situación por la que pasaba al estudiante, el plantel actuó aplicando el protocolo, lo que permitió poner a salvo la vida del menor y brindar atención oportuna necesaria, en coordinación con las instancias médicas.

¿Qué dijo el Conalep sobre el acoso escolar?

El Conalep rechazó energéticamente cualquier manifestación de acoso, hostigamiento o bullying y exhortó a los padres de familia a contribuir desde sus hogares y ámbitos de influencia para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo su integridad o la de sus compañeros.

