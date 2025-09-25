Así operaban Los Jahzer, el presunto brazo armado de La Luz del Mundo

El pasado 23 de septiembre, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán , el Ejército y la Guardia Nacional se desmanteló un campo de adiestramiento en Vista Hermosa, Michoacán.

Allí fueron detenidos 38 hombres que se identificaron como feligreses de La Luz del Mundo ; no obstante, se reveló la existencia de Los Jahzer, una guardia secreta encargada de proteger a los líderes y activos de la iglesia.

Formación y funciones de Los Jahzer

Los Jahzer tienen sus raíces en la Guardia de Jericó, establecida por Samuel Joaquín, padre de Naasón Joaquín García , líder actual de la iglesia.

Su principal función es la seguridad de la familia Joaquín, templos y eventos masivos como la Santa Cena. Además, se encargan de vigilar barrios como Hermosa Provincia en Guadalajara, un centro de poder de la iglesia.

No obstante, según testimonios de exmiembros en documentales y medios, los Jahzer también participan en presuntas actividades ilícitas, como secuestros y vigilancia de víctimas para evitar denuncias.

Equipamiento y entrenamiento del brazo armado de La Luz del Mundo

En el operativo de Michoacán, se incautaron 19 réplicas de armas de fuego, cuchillos, cascos tácticos, mochilas, radios de comunicación y simuladores de explosivos.

Entre los detenidos había exmilitares y personas con formación en seguridad pública. Un detenido, Ángel Aragón Ruiz, presumía en redes sociales su paso por la Fuerza Aérea Mexicana. Además, se encontró un arma real de 9 mm, computadoras y libretas con información relevante.

¿Existen vínculos con el crimen organizado?

El campo de entrenamiento estaba ubicado en una zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado especulaciones sobre posibles vínculos entre ambos grupos.

Sin embargo, autoridades locales han negado la existencia de espacios de entrenamiento vinculados al crimen organizado en el estado.

La Luz del Mundo enfrenta nuevo escándalo mientras Nasson Joaquín está preso en EUA

La detención de los 38 hombres coincide con el proceso judicial en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García , quien enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

La iglesia ha rechazado las acusaciones, calificándolas de falsas y pidiendo justicia para sus integrantes encarcelados. Tres acusados continúan prófugos en México y EUA ha solicitado su extradición.

