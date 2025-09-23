Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, se declara no culpable en EUA

Este martes 23 de septiembre, Naasón Joaquín García , líder de la Iglesia La Luz del Mundo, compareció ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan, y se declaró no culpable de todas las acusaciones en Estados Unidos (EUA).

Durante la audiencia, se le leyeron seis cargos criminales en su contra, que incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

La jueza Loretta A. Preska presidió la sesión, que duró aproximadamente 15 minutos y donde García se presentó con un traje de reo color beige y esposado de los pies.

Comunicado de La Luz del Mundo pic.twitter.com/0BuDVpbDsc — La Luz Del Mundo (@iglesialldm) September 23, 2025

Próxima audiencia programada para diciembre

Su próxima audiencia fue programada para el mes de diciembre, puesto que la fiscalía federal de Nueva York sostiene que lideró una organización criminal que operaba bajo la fachada de La Luz del Mundo , utilizando la iglesia para cometer abusos sexuales sistemáticos durante décadas.

Las víctimas incluyen menores de edad y mujeres adultas. Se alega que la organización producía y distribuía material pornográfico infantil, además de que permitía el trabajo forzado.

Los delitos habrían tenido lugar en varios países, incluyendo Estados Unidos y México.

Familiares de Naasón Joaquín y colaboradores implicados

Además de García, están acusados su madre, Eva García de Joaquín, su sobrino Joram Núñez Joaquín, el apoderado legal en México Silem García Peña, además de las presuntas cómplices Azalea Rangel Meléndez y Rosa Sosa.

Eva García de Joaquín y Joram Núñez Joaquín fueron arrestados en Los Ángeles y Chicago, respectivamente. Los demás se encuentran prófugos, presuntamente en México.

Reacciones dentro de La Luz del Mundo

La iglesia emitió un comunicado en el que rechaza las acusaciones, calificándolas de “infundadas, mentirosas y calumniosas”.

Defienden la inocencia de García y denuncian el arresto de su madre y sobrino como un intento de presión. Afirman que las acusaciones buscan coaccionar al líder religioso.

El caso de Naasón Joaquín

En 2022, Naasón Joaquín García se declaró culpable de abuso sexual de menores en California, recibiendo una condena de 16 años y 8 meses; sin embargo, las nuevas acusaciones federales en Nueva York son más graves y podrían resultar en penas de cadena perpetua.

La acusación federal también menciona la creación de material pornográfico infantil y la coacción de víctimas a realizar actos sexuales bajo amenazas espirituales.

Implicaciones para la Iglesia La Luz del Mundo

La iglesia , con sede en Guadalajara y más de cinco millones de seguidores a nivel mundial, enfrenta una crisis de credibilidad. La acusación federal sugiere que la organización operó como una “empresa criminal” durante décadas, utilizando su influencia religiosa para cometer y encubrir delitos graves.

