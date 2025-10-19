Gas LP sube en algunos municipios; este es el precio en CDMX y los estados del 19 al 25 de octubre 2025
De acuerdo a la CRE, el gas LP está más caro del 19 al 25 de octubre en Baja California Sur y Sinaloa, con precios de hasta 23.22 pesos por kilogramo.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó los precios máximos aplicables al gas licuado de petróleo (LP) para la semana del domingo 19 al sábado 25 de octubre, los cuales se aplican a consumidores finales en diversas regiones del país.
Precios y variación respecto a la semana anterior
Durante la semana pasada, del 12 al 18 de octubre, los precios del gas LP se encontraban en un rango de aproximadamente 17 a 23 pesos por kilogramo y entre 10 y 11 pesos por litro, en gran parte del país.
Para esta nueva semana, los tablas oficiales ya fueron publicadas y los precios se mantienen en los mismos rangos; sin embargo, se podrían ver aumentos por entidad y no tanto en el precio nacional.
Precio del gas LP en CDMX y Edomex
En las 16 alcaldías de la capital del país , el precio por kilogramo con IVA se mantiene en 19.64 pesos; mientras que el precio por litro con IVA es de 10.61 pesos.
En tanto, en el Estado de México el precio del gas se mantiene similar en la CDMX, a excepción de los municipios de Sultepec, Tenancingo, Texcatitlán, Tonatico, Zacualpan y Zampahuacán donde el precio por kilogramo es de 20.12 pesos; mientras que el de litro es de 10.87 pesos.
Estados donde es más barato el gas LP
Entre las entidades con tarifas más bajas durante la semana del 19 al 25 de octubre se encontraron los siguiente municipios:
- Coahuila : Jiménez, Nava y Piedras Negras con 17.50 pesos por kilogramo con IVA y 9.45 pesos por litro con IVA.
- Tamaulipas : Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso con 18.29 pesos por kilogramo con IVA y 9.88 pesos por litro con IVA.
- Chiapas : Amatenango de la Frontera, Cacahoatán, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Mazapa de Madero, Metapa, Motozintla, Suchiate, Tapachula, tuxtla Chico y Unión Juárez con 18.93 pesos por kilogramo con IVA y 10.22 pesos por litro con IVA.
Estados donde es más caro el gas LP
En contraste, estos son los municipios con el gas LP con tarifa más alta en el país:
- Baja California Sur : Comondú, Los Cabos, Loreto y Mulegé con 23.22 pesos por kilogramo con IVA y 12.54 pesos por litro con IVA.
- Sinaloa : Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura con 22.86 pesos por kilogramo con IVA y 12.34 pesos por litro con IVA.
Como se puede ver, para la semana del 19 al 25 de octubre, los precios máximos del gas LP en México parecen mantenerse estables respecto a la semana anterior, gracias al mecanismo regulatorio de la CNE.
Sin embargo, la brecha entre zonas más baratas y más caras persiste, por lo que los usuarios domésticos deberán vigilar su recibo o el precio que se les cobra para asegurarse de que se respete el tope.
Asimismo, los elementos estructurales del sector —transporte, seguridad, distribución— pueden incidir en el mediano plazo en los costos que enfrenta el consumidor.
