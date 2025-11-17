Temperaturas de hasta -15 grados; lista completa de estados donde impactará el frente frío 15

El frente frío 15 traerá un descenso significativo de temperaturas en una amplia zona del país durante los próximos días.

Antes de explicar su comportamiento, esta es la lista de entidades donde se esperan las condiciones más frías, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN):



Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Veracruz

Oaxaca

¿Dónde hará más frío?

Las condiciones más extremas se esperan en Baja California, Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían caer hasta los -15°C en zonas serranas.

Además, el SMN advierte que Baja California y Sonora tendrán mayor probabilidad de presentar nieve o aguanieve , debido a la masa de aire polar que acompaña al sistema frontal.

En estados como Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes, el ambiente frío será persistente durante la mañana y noche, con heladas en áreas elevadas.

En el centro del país, entidades como Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala también registrarán temperaturas mínimas marcadas, propias de la temporada invernal.

¿Cómo y cuándo entrará el frente frío 15 a México?

De acuerdo con el reporte oficial, el frente frío 15 se aproximará al territorio nacional la noche del lunes 17 de noviembre, avanzando desde el noroeste y teniendo mayores efectos el martes 18.

Su interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, así como con la corriente en chorro polar, ocasionará rachas fuertes de viento, ambiente gélido y un nuevo descenso en los termómetros.

Este sistema se desplazará lentamente hacia el norte y noreste del país durante la semana, reforzando el invierno y aumentando la posibilidad de eventos invernales en zonas montañosas.

Recomendaciones para la población

Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada y considerar medidas preventivas ante el ingreso del frente frío:



Evitar cambios bruscos de temperatura

Usar ropa térmica o abrigarse en capas

Proteger a menores, adultos mayores y mascotas

Revisar calentadores y evitar su uso en espacios sin ventilación

El frente frío 15 marcará uno de los descensos más importantes de la temporada, por lo que es clave mantenerse atento a la evolución del clima en cada entidad.

