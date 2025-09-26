EUA emite orden de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa y vocero de La Luz del Mundo

La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha emitido una orden de aprehensión internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, y exvocero de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM).

García Peña está acusado de integrar una red de crimen organizado vinculada a la congregación religiosa, liderada por Naasón Joaquín García Naasón Joaquín García .

Acusaciones en contra de García Peña

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Silem García Peña como miembro de la denominada “Empresa Joaquín LLDM”, una red criminal que utilizó la estructura religiosa para reclutar víctimas y silenciar denuncias mediante coerción y manipulación.

De ser declarado culpable, enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión.

Vínculos con La Luz del Mundo

Además de su cargo como regidor en Xalapa, García Peña intentó postularse como diputado por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y, durante varios años, representó legalmente a la congregación y actuó como su vocero.

En su calidad de vocero, defendió públicamente a Naasón Joaquín García , líder de la iglesia La Luz del Mundo, acusado de diversos delitos en Nueva York, entre ellos:



Conspiración de crimen organizado

Tráfico sexual de mujeres y menores mediante fuerza

Fraude o coerción

Explotación sexual de menores

Inducción al viaje para actividades sexuales ilegales

Producción, distribución, recepción y posesión de pornografía infantil

Trabajo forzado

Obstrucción de la justicia

La fiscalía de Estados Unidos ubica a Silem García Peña dentro del círculo más cercano de Naasón Joaquín , con un papel central en el encubrimiento de los delitos y en la proyección pública de la iglesia como una institución legítima.

Su figura como vocero de la congregación le habría permitido reforzar la estructura de encubrimiento y reclutamiento de víctimas.

La complicada situación de La Luz del Mundo

Las autoridades estadounidenses también presentaron cargos contra Eva García de Joaquín, madre de Naasón; Joram Núñez Joaquín, hijo del líder de la congregación; Rosa Sosa y Azalia Rangel García, colaboradoras de la iglesia que actualmente se encuentran prófugas de la justicia.

La Interpol ha activado una ficha roja para localizar y capturar a García Peña, quien se cree que se encuentra en México.

Naason Joaquín se declara no culpable en EUA

En días recientes, Naasón Joaquín García compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que le imputa la fiscalía estadounidense.

La acusación en su contra sostiene que organizó una estructura paralela dentro de la iglesia con el propósito de mantener una red de abusos sistemáticos contra menores, cuyo objetivo inicial era satisfacer los deseos de Samuel Joaquín, padre de Naasón.

Arrestos dentro del supuesto brazo armado de La Luz del Mundo

El 23 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron a 38 hombres en un campo de adiestramiento militar en Vista Hermosa, Michoacán.

Los detenidos, que incluyen a un ciudadano estadounidense, afirmaron ser miembros de La Luz del Mundo y estaban entrenando para proteger a sus líderes y templos.

Se les conoce como Los Jahzer , un supuesto brazo armado de La Luz del Mundo.

