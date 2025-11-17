¿Te afecta? Lista de las 339 colonias que se quedan SIN agua en Nuevo Léon

Una mega fuga de agua en una tubería en el municipio de Guadalupe provocó que 339 colonias de Nuevo Léon se quedaran sin agua hoy 17 de noviembre. Esta situación, puso en uan citación complicada a cientos de familias que debieron de realizar sus actividades diarias en el hogar sin contar con este importante recurso.

De acuerdo con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la afectación durará todo el lunes, pero la suspensión de agua incluso se podría llegar a extender por más de 24 horas. Te contamos los detalles.

Detectan mega fuga de agua en Guadalupe

A través de un comunicado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informaron a los ciudadanos que tras ser localizada la fuga en una tubería de 48 pulgadas, ubicada en la colonia Colibrí, en el municipio de Guadalupe, sus cuadrillas atendieron la emergencia de inmediato.

La dependencia explicó que para controlar la fuga fue necesario proceder al cierre de válvulas, lo que provocó la suspensión del suministro en diversas colonias de los municipios de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás.

Lista de colonias de Nuevo Léon que se quedan sin agua hoy 17 de noviembre

Aunque las autoridades trabajan desde la mañana del lunes 17 de noviembre, advierten que los trabajos de reparación podrían extenderse hasta por más de 24 horas. La lista de colonias sin agua en Nuevo Léon es la siguiente:

Facebook | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Colonias sin agua en Nuevo Léon hoy 17 de noviembre.

Las autoridades señalan que trabajan de manera continua con la finalidad de restablecer el servicio lo antes posible.

