Estos son los trabajadores que tienen derecho a la prima de antigüedad según la LFT

La prima de antigüedad es una de las prestaciones más importantes dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT), ya que reconoce los años de servicio de las personas trabajadoras en México.

Aunque suele relacionarse con largos periodos laborales, la ley establece situaciones específicas en las que debe pagarse, sin importar el tiempo laborado.

A continuación te explicamos quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula y qué apoyo ofrece PROFEDET para garantizar este derecho.

¿Quiénes pueden recibir la prima de antigüedad?

La LFT indica que la prima equivale a 12 días de salario por cada año trabajado y se otorga bajo tres supuestos concretos:



Renuncia voluntaria con al menos 15 años de servicio

Si una persona decide retirarse de su empleo de forma voluntaria y cumple 15 años o más de antigüedad, la empresa está obligada a cubrirle la prima.



Separación del trabajador, sin importar los años laborados

En casos de despido, ya sea justificado o injustificado, el pago debe realizarse sin importar el tiempo que la persona haya trabajado.



Fallecimiento del trabajador

La prima se entrega a los beneficiarios legales, independientemente de los años de servicio acumulados.

Es importante recordar que existe un plazo de un año desde la fecha de separación laboral para exigir este pago.

¿Cómo se calcula la prima de antigüedad?

El cálculo parte del salario diario del trabajador, multiplicado por 12 días y por los años de servicio; sin embargo, la LFT establece un límite: el salario base no puede exceder dos salarios mínimos vigentes.

Ejemplo: si un empleado percibe 600 pesos diarios y tiene 18 años de servicio, su prima sería:



600 (pesos) × 12 (días) × 18 (años) = 129 mil 600 pesos

Además, este ingreso está exento del ISR hasta por un monto equivalente a 90 veces el salario mínimo, siempre que no se rebase ese límite.

¿A dónde acudir si no te hacen válida la prima de antigüedad?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) brinda asesoría, conciliación y representación legal gratuitas para quienes enfrenten problemas con su prima de antigüedad.

Su personal orienta sobre derechos y obligaciones, apoya en las audiencias ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y, si es necesario, representa al trabajador en juicio.

Para la primera visita se recomienda llevar:



Identificación oficial

Datos de la persona empleadora

Domicilio del centro de trabajo

Recibos de nómina (si se tienen)

(si se tienen) Cualquier documento relacionado con el caso

La prima de antigüedad no solo es un derecho; es un reconocimiento a la lealtad y permanencia laboral. Algunas empresas ya complementan este beneficio con incentivos adicionales, lo que fortalece la motivación y fidelidad del personal.

