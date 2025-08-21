Mujeres con Bienestar: Lista de beneficiarias que quedan excluidas del apoyo económico

Mujeres con Bienestar es uno de los programas sociales más importantes para las ciudadanas del Estado de México (Edomex), no obstante las autoridades darán de baja a algunas beneficiarias durante el bimestre julio-agosto de 2025.

Mujeres con Bienestar Edomex busca asegurar un ingreso básico de 2 mil 500 pesos bimestrales, además de recibir otras ventajas como servicios complementarios para el desarrollo personal y profesional.

Como todo programa social, Mujeres con Bienestar Edomex cuenta con reglas puntuales y requisitos específicos de operación, quienes no los cumplan serán dadas de baja. ¿De qué se trata? A continuación te explicamos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué personas ya no recibirán Mujeres con Bienestar en 2025?

Las mujeres mexiquenses que pierden el apoyo económico de Mujeres con Bienestar son:



Quienes hayan cumplido el año máximo de permanencia, pues deben de dar paso a otras beneficiarias

Haber recibido el sexto y último pago permitido en el programa

Alcanzar los 60 años de edad, lo que implica la transición al programa federal de pensión

En el #EdoMéx, “Mujeres con Bienestar” es parte fundamental del proyecto de transformación liderado por nuestra Gobernadora @delfinagomeza.

Con este programa, apoyamos a las mujeres mexiquenses para que accedan a mejores oportunidades. pic.twitter.com/f7TEy0IebL — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) June 25, 2025

Edad para recibir Mujeres con Bienestar Edomex

La edad requerida para el programa federal de Pensión Mujeres Bienestar es de 60 a 64 años. Sin embargo, existe el programa estatal Mujeres con Bienestar en el Estado de México que apoya a mujeres de 18 a 64 años. Las beneficiarias del programa estatal que están en el rango de 60 a 64 años deben registrarse en el padrón federal para recibir el apoyo.

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cómo verificar si te dieron de baja?

Existen varios canales oficiales para consultar el estatus del programa:



Sitio web oficial: mujeresconbienestar.gob.mx

App Mujeres con Bienestar: Disponible para Android, permite revisar saldo y depósitos de manera rápida y segura

Disponible para Android, permite revisar saldo y depósitos de manera rápida y segura WhatsApp: Agregando el número +52 55 9337 2498 y enviando la palabra Saldo se recibe la información actualizada

Agregando el número +52 55 9337 2498 y enviando la palabra Saldo se recibe la información actualizada Línea telefónica: Marcando al 800 953 77 71 se ofrece atención personalizada sobre pagos y dudas

Asimismo para resolver cualquier duda sobre el estatus, el número 55 9370 0924 está disponible para confirmar si la beneficiaria aún forma parte del padrón.

#MujeresConBienestar eleva el nivel económico de las mexiquenses con 14 beneficios clave. Conócelos en https//tinyurl.com/jkenp5sj

El bienestar de las mujeres es parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestra entidad mexiquense.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/KPYYh3MqX7 — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) August 14, 2025

Aquellas mujeres que cumplan con los criterios establecidos recibirán sus pagos de manera puntual, y es crucial estar al tanto del calendario para no perderse ninguna fecha importante.

¿Cuándo pagan Mujeres Bienestar Edomex en agosto 2025?

Se informó que el pago de agosto se dispersará a través de grupos organizados en orden alfabético. Puedes conocer a cuál perteneces a partir de la primera letra de tu CURP.



Grupo 1: letra A a la D

Grupo 2: letra E a la H

Grupo 3: letra I a la M

Grupo 4: letra N a la R

Grupo 5: letra S a la Z

✅ El pago de Mujeres con Bienestar (julio-agosto 2025) ya está disponible en tarjeta 💳.

Monto: $2,500 bimestrales.

👉 Más avisos en @avisosbienestar.oficial

(Información no oficial, solo con fines informativos). pic.twitter.com/L1HfWXDFSn — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 21, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.