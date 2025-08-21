Pasos que debes seguir cuando tienes doble CURP

Tener doble CURP es un problema administrativo que te puede generar serios problemas legales y personales. Por esta razón, cuando descubres que tienes una duplicidad de CURP urge que acudas al Registro de Población (RENAPO) para que soluciones el asunto.

Aunque no lo creas, tener dos CURP te puede, incluso, ocasionar problemas legales o dificultad para inscribirte tanto en instituciones educativas, becas, servicios de salud como pensiones.

¿Qué significa tener una CURP duplicada?

La CURP es un código de identidad que se le asigna a cada individuo al nacer. Se trata de un documento de identidad personal que resulta indispensable para realizar todo tipo de trámites gubernamentales, educativos e incluso para obtener un trabajo o un crédito bancario.

Aunque es un error administrativo poco común, existen personas que tienen más de una CURP asignada a su nombre, lo que implica un serio problema que incluye no solo las dificultades administrativas de las que te hablamos, sino que incluso puede ser interpretada como un intento de fraude y de usurpación de identidad. Pero, ¿cómo saber si tienes doble CURP?

#Hoy, en el 45 aniversario del Registro Nacional de Población #RENAPO, reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciéndolo para garantizar el derecho a la identidad de todas y todos los mexicanos.🇲🇽 @Claudiashein pic.twitter.com/crWc8yhblv — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 20, 2025

Así puedes saber si tienes dos CURP

Como ya te comentamos, tener dos CURP es un problema administrativo delicado, por lo que si sospechas que podría ser tu caso, te recomendamos que verifiques de la siguiente manera:



Da clic en este ENLACE

Ingresa tus datos personales

El sistema de Renapo te arrojará tu CURP o el error con la CURP duplicada.

Pasos a seguir para dar de baja una CURP

Si descubres que tienes dos CURP es necesario que acudas de inmediato a uno de los módulos de la Secretaría de Gobernación para realizar la corrección. Puedes encontrar el módulo de Renapo más cercano a tu domicilio en este ENLACE .

Si la asociación es procedente, la Renapo colocará en la parte inferior derecha de tu documento, las claves asociadas y, de esta manera, tendrás una sola CURP.

Si cuentas con seguro social, es indispensable que una vez que hayas hecho este trámite es necesario que te presentes en la subdelegación del IMSS para que actualices tu CURP.

Requisitos para la CURP Biométrica

Actualmente, ya es posible tramitar la CURP Biométrica en la CDMX, en un módulo ubicado en las oficinas de la Renapo. Es importante que antes de solicitarla te asegures de no contar con doble CURP.

Recuerda que la CURP Biométrica entrará en vigor de manera definitiva en febrero de 2026, por lo que es necesario que realices la corrección de tu documento lo más pronto posible.

