Mejores loncheras para el regreso a clases 2025 según la Profeco

El regreso a clases 2025 está cada vez más cerca y los padres comienzan a preparar todo lo necesario para que sus hijos tengan un inicio de ciclo escolar seguro y organizado.

Entre uniformes, útiles y mochilas, elegir la lonchera adecuada es un aspecto clave, ya que no solo garantiza practicidad, sino que también contribuye a mantener una alimentación saludable.

✅ De las loncheras escolares que analizamos en el #EstudioDeCalidad, estas son las que tienen las asas y correas más resistentes.



Características para la lonchera escolar ideal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que al elegir una lonchera se consideren varios aspectos fundamentales:



Tamaño adecuado : suficiente para contener un almuerzo completo sin ser pesada

: suficiente para contener un almuerzo completo sin ser pesada Comodidad para transportar : asas y correas ajustables que no lastimen la espalda

: asas y correas ajustables que no lastimen la espalda Material resistente y fácil de limpiar : loncheras lavables y duraderas

: loncheras lavables y duraderas Compartimentos internos : que separen los alimentos y mantengan el orden

: que separen los alimentos y mantengan el orden Diseño atractivo : colores y motivos que motiven a los niños a llevarla

: colores y motivos que motiven a los niños a llevarla Precio accesible: sin comprometer calidad ni durabilidad

Marcas destacadas de loncheras según Profeco

El análisis más reciente de Profeco evaluó 17 modelos de loncheras considerando resistencia, durabilidad, calidad de cierres, asas y hermeticidad.

Entre las marcas que destacaron por su desempeño están:



Totto : reconocida por su combinación de estilo juvenil y durabilidad . Sus cierres reforzados y materiales resistentes la hacen ideal para uso escolar

: reconocida por su . Sus cierres reforzados y materiales resistentes la hacen ideal para uso escolar PEANUTS y RUZ : ofrecen buena relación calidad-precio , resistencia al lavado y colores duraderos

: ofrecen , resistencia al lavado y colores duraderos Redlemon y XTREM : se destacan por su resistencia al frote y durabilidad de cierres y asas

: se destacan por su resistencia al frote y durabilidad de cierres y asas Samsonite : elegante y funcional, con materiales de alta calidad y garantía de 1 a 2 años

: elegante y funcional, con materiales de alta calidad y garantía de 1 a 2 años Bentgo Fresh : lonchera con compartimentos ajustables, hermética y apta para microondas y lavavajillas

: lonchera con compartimentos ajustables, hermética y apta para microondas y lavavajillas Fiambrera Tiger Thermos: conserva la temperatura de los alimentos y permite organizar comidas con sus compartimentos independientes

La dependencia también advierte que algunas loncheras presentan defectos en acabados o materiales,lo que puede afectar su durabilidad.

¿Cómo combinar innovación y comodidad en las loncheras escolares?

Además de las marcas tradicionales, los modelos eléctricos se han vuelto una opción interesante.

Por ejemplo, las loncheras eléctricas permite mantener los alimentos calientes gracias a su batería recargable y compartimentos de acero inoxidable, ideal para niños que pasan mucho tiempo fuera de casa.

Profeco recomienda revisar cuidadosamente materiales, compartimentos y garantías, asegurando que los niños lleven sus alimentos de forma segura y organizada, mientras los padres hacen una inversión que realmente valga la pena.

