Nota

Mejores loncheras para el regreso a clases 2025 según la Profeco

Profeco analiza las loncheras escolares más resistentes y prácticas para este regreso a clases 2025, priorizando seguridad, diseño y funcionalidad.

loncheras méxico
Getty Images
2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

El regreso a clases 2025 está cada vez más cerca y los padres comienzan a preparar todo lo necesario para que sus hijos tengan un inicio de ciclo escolar seguro y organizado.

Entre uniformes, útiles y mochilas, elegir la lonchera adecuada es un aspecto clave, ya que no solo garantiza practicidad, sino que también contribuye a mantener una alimentación saludable.

Características para la lonchera escolar ideal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que al elegir una lonchera se consideren varios aspectos fundamentales:

  • Tamaño adecuado: suficiente para contener un almuerzo completo sin ser pesada
  • Comodidad para transportar: asas y correas ajustables que no lastimen la espalda
  • Material resistente y fácil de limpiar: loncheras lavables y duraderas
  • Compartimentos internos: que separen los alimentos y mantengan el orden
  • Diseño atractivo: colores y motivos que motiven a los niños a llevarla
  • Precio accesible: sin comprometer calidad ni durabilidad

Marcas destacadas de loncheras según Profeco

El análisis más reciente de Profeco evaluó 17 modelos de loncheras considerando resistencia, durabilidad, calidad de cierres, asas y hermeticidad.

Entre las marcas que destacaron por su desempeño están:

  • Totto: reconocida por su combinación de estilo juvenil y durabilidad. Sus cierres reforzados y materiales resistentes la hacen ideal para uso escolar
  • PEANUTS y RUZ: ofrecen buena relación calidad-precio, resistencia al lavado y colores duraderos
  • Redlemon y XTREM: se destacan por su resistencia al frote y durabilidad de cierres y asas
  • Samsonite: elegante y funcional, con materiales de alta calidad y garantía de 1 a 2 años
  • Bentgo Fresh: lonchera con compartimentos ajustables, hermética y apta para microondas y lavavajillas
  • Fiambrera Tiger Thermos: conserva la temperatura de los alimentos y permite organizar comidas con sus compartimentos independientes

La dependencia también advierte que algunas loncheras presentan defectos en acabados o materiales,lo que puede afectar su durabilidad.

mochila pesada
¿Cómo combinar innovación y comodidad en las loncheras escolares?

Además de las marcas tradicionales, los modelos eléctricos se han vuelto una opción interesante.

Por ejemplo, las loncheras eléctricas permite mantener los alimentos calientes gracias a su batería recargable y compartimentos de acero inoxidable, ideal para niños que pasan mucho tiempo fuera de casa.

Profeco recomienda revisar cuidadosamente materiales, compartimentos y garantías, asegurando que los niños lleven sus alimentos de forma segura y organizada, mientras los padres hacen una inversión que realmente valga la pena.

Profeco
Educación
