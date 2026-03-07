Yael Toribio

Con 2,500 pesos de ahorro, Walmart remata el Galaxy A36 con audífonos Buds de regalo
La tienda de autoservicio señaló que el Samsung Galaxy A36 se puede pagar hasta con 9 meses sin intereses con tarjetas participantes; aquí sus características.
Conecta
francisco.toribio@tvazteca.com.mx
La Comisión de Árbitros del futbol mexicano, confirmó que César Arturo Ramos y el resto del cuerpo arbitral varado en Qatar, ya aterrizaron en nuestro país.
La CONANP señaló que el avistamiento de la ballena azul albina en las costas de Baja California es un “hito sin precedentes” para la biología marina.
La cumbre “Escudo de las Américas” se centrará en temas de seguridad, narcotráfico y migración; Donald Trump recibió a 11 líderes latinoamericanos.
Un usuario de redes sociales denunció que tras el alto a los cobros obligatorios de propinas, ahora las terrazas del Zócalo CDMX cobran por “vista turísticas”.
El monoplaza de chocolate de KitKat mide cinco metros de largo y dos de ancho; se utilizaron cerca de 17 mil barras para crear el auto de la Fórmula 1.
Este 7 de marzo se disputan dos de los clásicos más pasionales de la Liga MX; conoce a qué hora y por dónde ver el Atlas vs Chivas y el Tigres vs Monterrey.
Vecinos de la alcaldía Coyoacán denunciaron que el bache lleva más de un mes sin ser atendido, señalando que ha representado afectaciones a automovilistas.
Unidades de la Secretaría de Obras y Servicios realizaron maniobras de descarga sobre el Eje Central, Lázaro Cárdenas; se generó intensa carga vehicular.
El árbol tenía más de 15 metros de largo y cayó sobre la Avenida Patriotismo y 11 de Abril en la colonia San Pedro de los Pinos en la alcaldía Benito Juárez.