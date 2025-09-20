inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
México
Video

Familiares exigen justicia para Kimberli Nicol, víctima de feminicidio en Tlajomulco

Kimberly Nicol estudiaba en la preparatoria regional Santa Anita en Tlajomulco, Jalisco; fue asesinada a balazos y sus familiares exigen justicia.

Compartir:
Publicado por: Yael Toribio

  • Kimberli Nicol salió de preparatoria y nunca regresó a casa
  • Amigos y conocidos señalan que se le vio con vida por última vez con su pareja
  • En redes sociales se ha difundido la imagen del presunto responsable del feminicidio

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

  • Amigos descartan que haya existido algún secuestro
  • Familiares exigen a las autoridades justicia para la joven
  • México continúa sumando casos de feminicidios

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Jalisco
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!