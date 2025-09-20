Familiares exigen justicia para Kimberli Nicol, víctima de feminicidio en Tlajomulco

Kimberli Nicol salió de preparatoria y nunca regresó a casa

Amigos y conocidos señalan que se le vio con vida por última vez con su pareja

En redes sociales se ha difundido la imagen del presunto responsable del feminicidio

Amigos descartan que haya existido algún secuestro

Familiares exigen a las autoridades justicia para la joven

México continúa sumando casos de feminicidios

