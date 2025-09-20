Familiares exigen justicia para Kimberli Nicol, víctima de feminicidio en Tlajomulco
Kimberly Nicol estudiaba en la preparatoria regional Santa Anita en Tlajomulco, Jalisco; fue asesinada a balazos y sus familiares exigen justicia.
- Kimberli Nicol salió de preparatoria y nunca regresó a casa
- Amigos y conocidos señalan que se le vio con vida por última vez con su pareja
- En redes sociales se ha difundido la imagen del presunto responsable del feminicidio
- Amigos descartan que haya existido algún secuestro
- Familiares exigen a las autoridades justicia para la joven
- México continúa sumando casos de feminicidios
