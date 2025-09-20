Precio del huevo sube; esto costará el kilo en CDMX, Edomex y otros estados

En México, el huevo es un alimento que se consume mucho pues es muy versátil ya que con él se pueden preparar desayunos, comidas y hasta postres y por ello, aquí te decimos cuál será su precio para la semana del 20 al 26 de septiembre en diferentes estados del país.

Precio del huevo en CDMX y Edomex

En la Central de Abasto de Iztapalapa, el kilo de huevo por mayoreo se vende en 32.00 pesos como mínimo y 45.00 pesos como máximo. Por menudeo se vende en alrededor de 46.00 pesos.

Mientras que en la Central de Abasto de Ecatepec, el huevo por mayoreo se vende entre 36.00 y 37.00 pesos y por menudeo tiene un precio de 39.50 pesos como mínimo y 41.00 pesos como máximo.

¿Cuánto cuesta el kilo de huevo en Colima?

Por otro lado, en los Centros de distribución de Colima, el kilo de huevo por mayoreo se vende en 37.00 pesos como mínimo y 38.00 pesos como máximo; por menudeo se vende entre 41.00 y 42.00 pesos.

Precio del huevo en Pachuca

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados ( SNIIM ), en la Central de Abasto de Pachuca, el kilo de huevo por mayoreo se vende entre 36.90 y 39.90 pesos el kilo. Mientras que por menudeo, se venderá en 38.50 pesos como mínimo y 41.50 pesos como máximo.

¿Cuál es el precio del huevo en Morelia?

En el Mercado de Abasto de Morelia, el kilo de huevo por menudeo se venderá en 39.00 pesos como mínimo y 41.00 pesos como máximo. Por mayoreo tendrá un precio de entre 37.00 y 39.00 pesos.

Precio del kilo de huevo en Cuernavaca

Cuernavaca vende el kilo de huevo por mayoreo entre 34 y 35 pesos; mientras que por menudeo el kilo de huevo se vende en 38.50 pesos como mínimo y 40.00 pesos como máximo.

¿Cuál es el precio del huevo en Querétaro?

En el Mercado de Abasto de Querétaro el kilo de huevo por mayoreo se vende en 36.00 pesos como mínimo y 42.00 pesos como máximo. Mientras que por menudeo, se vende en 39.00 pesos como mínimo y 46.00 pesos como máximo.

