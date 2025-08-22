Último día para el reemplacamiento vehicular en el Edomex y evitar sanciones

Dueños de vehículos particulares con placas expedidas en 2020, o en 2019 y años anteriores tienen como fecha límite el 31 de agosto 2025 para realizar el reemplacamiento en el Estado de México (Edomex).

Realizar el trámite durante el plazo establecido por la Secretaría de Finanzas tiene la ventaja de obtener condonaciones del 100% en el impuesto de la tenencia, refrendo y en recargos, por el contrario, omitir la regla es causa de multas.

El reemplacamiento es importante porque actualiza los registros vehiculares, fortaleciendo la seguridad pública al facilitar la identificación de vehículos en casos de robo o delitos, y otorga certeza jurídica a los propietarios al tener su documentación en regla. Además, evita sanciones, multas y recargos, permitiendo realizar otros trámites como la verificación vehicular y asegurando que el vehículo se identifique correctamente en todo momento.

Fecha límite y a quiénes va dirigido el reemplacamiento en Edomex

El plazo máximo para hacer el reemplacamiento en el Edomex está por finalizar, recuerda que tienes hasta el 31 de agosto del 2025 para recibir hasta el 100% de descuento en tenencia y recargos.

El programa de reemplacamiento está dirigido a propietarios de:



Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2020

Vehículos con placas 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2024

Calendario oficial de Reemplacamiento Edomex 2025

El calendario oficial de reemplacamiento en el Estado de México para 2025 es el siguiente:



Terminación de placas 1 y 2: abril

Terminación de placas 3 y 4: mayo

Terminación de placas 5 y 6: junio

Terminación de placas 7 y 8: julio

Terminación de placas 9 y 0: agosto

🔍 ¿Listo para reemplacar?

Reúne lo indispensable:

🪪 Identificación oficial

📄 Documento del auto

📬 Comprobante de domicilio

🚘 Placas o constancia de extravío

Evita vueltas innecesarias, ¡lleva todo contigo!

Evita vueltas innecesarias, ¡lleva todo contigo!

El proceso comenzó en abril y finalizará el 31 de agosto de 2025. Es importante respetar estas fechas para evitar multas, el retiro de placas, la imposibilidad de verificar el vehículo y hasta el depósito del mismo.

Este calendario busca ordenar y facilitar el trámite para que los propietarios cumplan con la renovación de sus placas de manera eficiente.

¿Cómo saber si mi placa está vigente?

La vigencia de las placas en el Edomex es de 5 años a partir de la fecha de expedición, por lo que si tienes dudas si debes realizar el trámite, puedes consultarla en el Portal de Servicios al Contribuyente: sfpya.edomexico.gob.mx



Ingresa a la plataforma de la Secretaría de Finanzas

Teclea la placa de tu vehículo

Da clic en ‘Aceptar’

El sistema arrojará un mensaje en donde se indique tanto el inicio como la vigencia.

🚗💨 ¿Pensando en no reemplacar este 2025?

👀 Cuidado… esto te puede salir más caro de lo que crees.

⚠️ Multas por placas vencidas

🚔 Adiós placas… ¡y hola corralón!

❌ Sin placas = sin verificación

⚠️ Multas por placas vencidas

🚔 Adiós placas… ¡y hola corralón!

❌ Sin placas = sin verificación

Precios del reemplacamiento en Edomex 2025

El costo del trámite puede depender del tipo de vehículo:



1,075 pesos para autos particulares

800 pesos para motocicletas

2,118 pesos para vehículos de carga

