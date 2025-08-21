Así funciona el engomado ecológico Ciudad Juárez 2025, trámite necesario para poder circular

A partir del próximo 1 de octubre contar con el engomado ecológico será vital para poder circular por las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues las autoridades locales implementaron este programa con la finalidad de reducir los gases contaminantes y contar con la recaudación de más recursos en la entidad.

De acuerdo con las autoridades locales, la meta es contar con un total de 250 mil unidades verificadas bajo este esquema, con lo cual se estima recaudar un total de 84 millones 870 mil pesos.

Multas por no contar con el engomado ecológico

No contar con el engomado ecológico en este 2025 podría generar multas económicas de hasta 2 mil 220 pesos, pues se señaló que las sanciones se imponen desde las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Pese a ello, en casos específicos se podrán aplicar sanciones de hasta 30 UMAs que generarían el pago de 3 mil 330 pesos mexicanos para los infractores.

¿Quiénes deben portar el engomado ecológico?

De acuerdo con las autoridades de Ciudad Juárez, todos los automovilistas sin importar el tipo de combustible deberán realizar el cambio de engomado para poder circular sin restricciones por la entidad, esto por decreto oficial.

Costo del trámite del engomado ecológico

De acuerdo con César René Díaz Gutiérrez, el costo de tramitar el engomado ecológico en Ciudad Juárez este 2025 es de 339.43 pesos por vehículo de gasolina, los cuales se deben pagar para poder realizar el trámite obligatorio.

Por otro lado, se dio a conocer que para los automotores que utilicen diésel como su combustible, deberán pagar 470 pesos por el trámite ante las autoridades de la entidad de Chihuahua.

¿Dónde tramitar el engomado ecológico de Ciudad Juárez 2025?

Para poder realizar el trámite antes mencionado, las y los conductores pueden acudir a las siguientes direcciones de los centros autorizados para el proceso:

C. Nicolás Bravo #1583 Esq. con C. Villa Juárez, Col. Salvárcar

Blvd. Oscar Flores #5834, Col. Lomas del Rey

C. Santiago Troncoso #210, Col. Praderas del Sur

Av. Tecnológico #2115, Col. Partido la Fuente

Av. Tecnológico #5257, Col. La Cuesta

C. Camino Viejo a San Lorenzo #7990, Col. Partido Doblado

C. Papaya #6308, Col. El Granjero

C. Félix Alonso Lugo #7638, Col. Fernando Baeza

