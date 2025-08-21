Así funciona el engomado ecológico Ciudad Juárez 2025, trámite necesario para poder circular
Autoridades de Ciudad Juárez dieron a conocer que los automovilistas que no cuenten con el engomado ecológico, se harán acreedores a multas de miles de pesos.
A partir del próximo 1 de octubre contar con el engomado ecológico será vital para poder circular por las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, pues las autoridades locales implementaron este programa con la finalidad de reducir los gases contaminantes y contar con la recaudación de más recursos en la entidad.
De acuerdo con las autoridades locales, la meta es contar con un total de 250 mil unidades verificadas bajo este esquema, con lo cual se estima recaudar un total de 84 millones 870 mil pesos.
Golpean a conductor de aplicación en Central Camionera de Ciudad Juárez; ahora solo podrán pasar a dejar pasajeros
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
Multas por no contar con el engomado ecológico
No contar con el engomado ecológico en este 2025 podría generar multas económicas de hasta 2 mil 220 pesos, pues se señaló que las sanciones se imponen desde las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Pese a ello, en casos específicos se podrán aplicar sanciones de hasta 30 UMAs que generarían el pago de 3 mil 330 pesos mexicanos para los infractores.
¿Quiénes deben portar el engomado ecológico?
De acuerdo con las autoridades de Ciudad Juárez, todos los automovilistas sin importar el tipo de combustible deberán realizar el cambio de engomado para poder circular sin restricciones por la entidad, esto por decreto oficial.
Sin riesgo para Santa Claus: Profepa evita plagas en México con operativo a árboles de Navidad importados
La Procuraduría de Federal de Protección al Ambiente busca alejar las plagas del territorio nacional, por lo que inició una estrategia que ha funcionado en años anteriores.
Costo del trámite del engomado ecológico
De acuerdo con César René Díaz Gutiérrez, el costo de tramitar el engomado ecológico en Ciudad Juárez este 2025 es de 339.43 pesos por vehículo de gasolina, los cuales se deben pagar para poder realizar el trámite obligatorio.
Por otro lado, se dio a conocer que para los automotores que utilicen diésel como su combustible, deberán pagar 470 pesos por el trámite ante las autoridades de la entidad de Chihuahua.
¿Dónde tramitar el engomado ecológico de Ciudad Juárez 2025?
Para poder realizar el trámite antes mencionado, las y los conductores pueden acudir a las siguientes direcciones de los centros autorizados para el proceso:
- C. Nicolás Bravo #1583 Esq. con C. Villa Juárez, Col. Salvárcar
- Blvd. Oscar Flores #5834, Col. Lomas del Rey
- C. Santiago Troncoso #210, Col. Praderas del Sur
- Av. Tecnológico #2115, Col. Partido la Fuente
- Av. Tecnológico #5257, Col. La Cuesta
- C. Camino Viejo a San Lorenzo #7990, Col. Partido Doblado
- C. Papaya #6308, Col. El Granjero
- C. Félix Alonso Lugo #7638, Col. Fernando Baeza
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.