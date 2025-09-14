Mueren 3 cachorros de Cereza, perrita herida en la explosión de la pipa en Iztapalapa

Tres de los cinco cachorros de la perrita Cereza murieron en el veterinario, confirmó la organización “Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Diaz F.”, a pocos días de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.

La perrita embarazada dio a luz a sus cachorros después de ser alcanzada por las llamas provocadas por la explosión y de llegar en muy mal estado al veterinario. Sin embargo, sus heridas provocaron estragos en sus cachorros, que estaban a poco tiempo de nacer.

¿Qué se sabe del estado de salud de la perrita Cereza?

Ana Silvia señaló a través de un video en Facebook que los dos cachorritos son cuidados por Cereza y tras la pérdida de sus tres crías está muy triste. Mencionó que tras la explosión de la pipa nacieron prematuros y con complicaciones en su salud.

También está el tema de que ella (perrita Cereza) no está bien anímicamente. La doctora nos dijo que traía anemia y desnutrición...vamos a seguirla apoyando porque como toda una guerrera está luchando por ella y sus bebés.

¿Cómo sobrevivió la perrita Cereza a la explosión?

La perrita tuvo que ser sometida a una cesárea tras la tragedia en Iztapalapa , ya que Cereza quedó inconsciente después de resultar con quemaduras graves. Gran parte de su pelaje tuvo que cortarse, ya que su piel se estaba pudriendo.

De acuerdo con los médicos veterinarios, Cereza tiene aproximadamente tres años y antes de que fuera rescatada fue víctima de maltratos, pues su cuerpo presenta marcas y anemia.

Animales afectados por la explosión en el Puente de la Concordia

Brigadistas de Protección Animal realizaron recorridos en el área donde ocurrió la explosión y descubrieron que había animales heridos, entre ellos una paloma y dos perros (incluída la perrita Cereza). Los animales fueron llevados a veterinarios para determinar su estado de salud.

