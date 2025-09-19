Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años

Julieta Fierro, física y astrónoma de la UNAM, murió este viernes 19 de septiembre:

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y divulgadora científica reconocida en México y el mundo

de la UNAM y divulgadora científica reconocida en México y el mundo Publicó más de 40 libros , participó en exposiciones de museos, radio y televisión, acercando la ciencia a la sociedad

, participó en exposiciones de museos, radio y televisión, acercando la ciencia a la sociedad Recibió el Premio Kalinga de la UNESCO , el Premio Mario Molina, cuatro doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias

, el Premio Mario Molina, cuatro doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias Inspiró a generaciones a interesarse por la ciencia y el universo, consolidándose como una de las principales divulgadoras científicas de México

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos