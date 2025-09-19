inklusion.png Sitio accesible
Murió la astrónoma Julieta Fierro a los 77 años

Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM, dedicó su vida a acercar la ciencia a México mediante libros, museos, radio y televisión.

Publicado por: Ximena Ochoa

Julieta Fierro, física y astrónoma de la UNAM, murió este viernes 19 de septiembre:

  • Fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y divulgadora científica reconocida en México y el mundo
  • Publicó más de 40 libros, participó en exposiciones de museos, radio y televisión, acercando la ciencia a la sociedad
  • Recibió el Premio Kalinga de la UNESCO, el Premio Mario Molina, cuatro doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias
  • Inspiró a generaciones a interesarse por la ciencia y el universo, consolidándose como una de las principales divulgadoras científicas de México

