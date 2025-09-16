Servicios y ubicación del Hospital Veterinario Arenal que da servicio 24/7 a bajo costo
Si tienes mascota es muy importante que la lleves a sus revisiones de rutina y en caso de una emergencia, en CDMX el Hospital Veterinario Arenal brinda servicio todo el día y todos los días.
La CDMX se ha convertido en una de las ciudades que se preocupa cada vez más por el bienestar animal y para que todas las familias con mascotas puedan llevar a sus perros o gatos al veterinario para consultas de rutina o emergencias abrieron un hospital 24/7 donde los animalitos podrán recibir atención médica.
El objetivo de este hospital veterinario es ofrecer consultas y estudios médicos a bajo costo y planear incluir especialidades para mejorar diagnósticos y tratamientos.
¿Qué servicios ofrece el Hospital Veterinario Arenal de CDMX?
El hospital veterinario contará con una ambulancia para atender emergencias, además los dueños de perros y gatos podrán llevar a sus mascotas a:
- Consulta
- Rayos X
- Endoscopías
- Electrocardiogramas
- Desparasitaciones
- Ultrasonidos
- Cirugías
- Hospitalización
Todos los servicios serán de bajo costo y la vacuna antirrábica será gratuita.
Ubicación del Hospital Veterinario Arenal
Este nuevo Hospital Veterinario se encuentra ubicada en calle Xochitlán Norte caso esquina con Xocoyote en la colonia Arenal, alcaldía Venustiano Carranza. Esta muy cerca del AICM y la Alameda Oriente.
Lista de hospitales veterinarios en CDMX
Cabe mencionar que hay otros hospitales públicos veterinarios que ofrecen atención médica gratuita o de bajo costo para animales de compañía. Estos lugares operan bajo la administración de la Agencia de Atención Animal (AGATAN):
Hospital Veterinario de la CDMX Iztapalapa ubicado en Canal de Chalco 27 en la colonia Apatlaco.
Tienen servicio de urgencias, consultas, cirugías, laboratorio, rayos X, hospitalización, esterilización y vacunación.
Hospital Veterinario de la Alcaldía Venustiano Carranza, se ubica en Calle Mártires de Río Blanco 110, Colonia Felipe Ángeles y ofrece c onsulta médica general, esterilización, vacunación, desparasitación y atención de urgencias leves.
Clínicas Veterinarias del Bienestar que ofrecen atención básica veterinaria y programas de esterilización en alcaldías como Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco.
Estos hospitales están diseñados para tratar principalmente a perros y gatos y para recibir la atención es importante que el dueño lleve una identificación oficial, comprobante de domicilio y cartilla de vacunación del animal en caso de contar con ella.
