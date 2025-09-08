Restricciones del Hoy No Circula para automovilistas en la CDMX y el Edomex este lunes 8 de septiembre

El programa Hoy No Circula es una medida fundamental para la gestión de la calidad del aire y el control vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. Con el inicio de una nueva semana, es indispensable que los automovilistas se mantengan informados sobre las restricciones vigentes para evitar multas y contratiempos. A continuación, te explicamos todo lo que debes saber para este lunes 8 de septiembre.

¿Qué autos no circulan hoy lunes 8 de septiembre?

Este lunes, las restricciones del Hoy No Circula aplican para los vehículos con las siguientes características:

Engomado: Amarillo

Terminación de placa: 5 y 6

Holograma: 1 y 2

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/8gxlENRLmP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 7, 2025

Es importante recordar que estas medidas se mantienen activas desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México. Y, desde el 1 de julio, en 30 municipios del Valle de Toluca.

¿Cuáles son las restricciones para los autos con engomado amarillo en CDMX y Edomex?

Los vehículos con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6, que tienen holograma 1 o 2, tienen prohibido circular durante todo el día. Las únicas excepciones son los autos que portan hologramas “0" y “00", que están exentos de estas restricciones todos los días de la semana, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos.

El programa opera de lunes a sábado y está diseñado para reducir la contaminación atmosférica. Por ello, los vehículos que no cumplan con la norma, incluyendo los foráneos, serán acreedores a una costosa multa que podría afectar su bolsillo.

¿Cuándo habrá multas por el Hoy No Circula en el Valle de Toluca?

En el Valle de Toluca, el gobierno del Edomex anunció que las multas por el programa Hoy No Circula se comenzarán a aplicar a partir del próximo 1 de octubre.

Durante el periodo actual, las autoridades continúan con una fase de difusión y concientización. No obstante, a partir de la fecha mencionada, los vehículos que incumplan la normativa serán sancionados. La medida aplica para 30 municipios del Valle de Toluca, donde se busca mejorar la calidad del aire y la movilidad urbana.

Mantente atento a la información oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX y del Edomex para cualquier actualización o cambio en las restricciones del programa.

