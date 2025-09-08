Alerta por nuevo frente frío y lluvias intensas en varios estados de la República Mexicana

El clima en México ha comenzado a cambiar y un nuevo frente frío acecha a los estados del norte, provocando estragos en la mayoría del país. Por si fuera poco, la temporada de lluvias todavía no se ha terminado y esta combinación provocaría que miles de personas se enfermen.

En esta ocasión, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua informó que el sistema frontal número 2, mejor conocido como frente frío, se hará presente en México, junto con una divergencia y una vaguada en niveles medios, asegurando lluvias intensas.

Los estados más afectados por las lluvias en México

Hay una alerta especial para Tamaulipas, Nayarit y Jalisco, ya que sufrirían lluvias torrenciales de 75 a 150 mm de intensidad, lo que se traduce en inundaciones y potenciales riesgos por los fuertes vientos, sin mencionar que algunas tormentas irían acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

De acuerdo con el SMN, la intensidad de las lluvias será la siguiente en cada estado:



Lluvias fuertes con puntuales intensas : Tamaulipas, Nayarit y Jalisco

fuertes con puntuales : Tamaulipas, Nayarit y Jalisco Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Sinaloa, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche

fuertes con puntuales : Sinaloa, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche Intervalos de lluvias: Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato y Tlaxcala

de lluvias: Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato y Tlaxcala Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur y Sonora

Con esto, varias entidades se han salvado de la lluvia, pero no de las bajas temperaturas, ya que el frente frío podría provocar una sensación térmica de hasta -5 grados en su punto más álgido.

Estados afectados por el frente frío 2

Asimismo, el SMN informó que Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León serán los más afectados por el frente frío 2, ya que este fenómeno va a interaccionar con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, provocando una sensación de frío más intensa, acompañada de lluvias.

Sin embargo, también en Durango, Estado de México y Puebla se hará sentir el frente frío número 2, sobre todo en las zonas serranas, por lo que se recomienda precaución a los habitantes, específicamente durante la noche y la madrugada.

