VIDEO: Tren embiste autobús de pasajeros en Atlacomulco, hay muertos y decenas de heridos

Al menos ocho personas murieron y 45 resultaron lesionadas después de que un tren embistiera un autobús de pasajeros en la carretera federal Atlacomulco - Maravatío, Estado de México (Edomex) este lunes 8 de septiembre.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, el tren impactó al autobús de pasajeros de dos pisos, a la altura de zona industrial y las personas lesionadas ya reciben atención médica urgente.

🚨#AlertaADN



¡Terrible accidente! Un tren embistió un autobús de pasajeros en la carretera federal Atlacomulco - Maravatío, a la altura de la zona industrial; Protección Civil de Edomex reporta de forma preliminar ocho muertos y 45 lesionados https://t.co/rQIRScfKbJ pic.twitter.com/dLPD90nJyz — adn40 (@adn40) September 8, 2025

¿Cómo fue el accidente en Atlacomulco?

De acuerdo con los primeros reportes, el fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana de este jueves después de que un autobús de la línea Herradura de Plata intentara ganarle el paso al tren de carga, pero se quedó justo en el cruce de San Felipe del Progreso - El Oro - Atlacomulco.

Cierran la carretera Maravatío- Atlacomulco

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México, informó que tras el accidente está cerrada la circulación en la carretera Maravatío-Atlacomulco, en ambos sentidos y servicios de emergencia laboran en la zona.

Ayuntamiento de San Felipe del Progreso lamenta accidente

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso lamentó el trágico accidente en la zona industrial que causó la muerte de varias personas. “Enviamos nuestras más sentidas condolencias a las familias que atraviesan esta irreperable pérdida y reiteramos todo nuestro respaldo”.

Asimismo destacó que el Gobierno Municipal se mantiene atento y trabaja de la mano con las autoridades para brindar apoyo a las personas lesionadas y las familias de los fallecidos.

Revelan momento exacto del accidente en Atlacomulco

A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento exacto del accidente tras ser grabadas por una cámara de seguridad de la zona. En el video se puede observar cómo la unidad de transporte avanza, mientras que los demás automóviles se quedan detenidos ante el paso del tren.

Nos comparten video del lamentable accidente del Autobús de pasajeros y Máquina de ferrocarril en la carretera Atlacomulco Maravatío Zona industrial. pic.twitter.com/F7s827vkvP — hermes (@vialhermes) September 8, 2025

