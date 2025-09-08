Anuncian fecha de entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria Ariadna Montiel informó que tras el registro de la Pensión Mujeres Bienestar durante agosto, se entregarán las tarjetas a las nuevas beneficiarias durante el mes de octubre.

En conferencia de prensa, la titular de Bienestar señaló que el registro cubrió a las mujeres entre 60 y 62 años y con ellas suman casi 3 millones de beneficiarias en todo México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuándo se entregarán las tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar?

Las tarjetas se entregarán del 1 al 31 de octubre, dependiendo la fecha y hora que se proporcione a través del mensaje de texto que se hará llegar al número telefónico que proporcionaron las mujeres en el registro.

¿Cuándo se entregará el primer pago a las nuevas beneficiarias?

Las nuevas beneficiarias recibirán su primer pago de la pensión durante noviembre y el monto del depósito será de 3 mil pesos, que se entregará de manera bimestral, hasta que cumplan 65 años, edad en que recibirán la Pensión Bienestar de Adultos Mayores .

¿En dónde se ubican los módulos del Bienestar?

Las nuevas beneficiarias deben acudir a los módulos del Bienestar a recojer su tarjeta. En caso de no saber en dónde están ubicados, pueden conocer la dirección a través del siguiente enlace , en donde tendrán que colocar su estado y municipio/ alcaldía.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

