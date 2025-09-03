Avenidas en las que hay patrullas ambientales que sancionan por el Hoy No Circula este 3 de septiembre

El programa del Hoy No Circula provocará que miles de conductores se queden en casa este miércoles 3 de septiembre, con patrullas ambientales que se encuentran en las avenidas más transitadas de la Ciudad de México y del Estado de México.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, todos los autos que no cumplan con el programa del Hoy No Circula serán acreedores a una multa económica y en algunos casos podrían ser llevados al corralón.

Avenidas donde hay patrullas que sancionan el Hoy No Circula

Es importante aclarar que no todos los policías pueden detenerte y ponerte una infracción por el Hoy No Circula . Al menos en la Ciudad de México, son únicamente los policías de tránsito los que pueden detener y multar a las personas que no respeten el programa.

Asimismo, las patrullas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) también pueden vigilar el cumplimiento del Hoy No Circula y pedir a la policía de tránsito que levante la multa correspondiente.

En este caso, dichas patrullas se encuentran en constante movimiento, sin embargo, es un hecho que siempre habrá alguna de ellas en:



Avenida Insurgentes

Anillo Periférico

Circuito Interior

Interior Ejes viales

viales Lázaro Cárdenas

Las cuales son las avenidas más transitadas de la CDMX y en las que, por lógica, habría más posibilidad de encontrar un vehículo que no cumpla con las normas del Hoy No Circula.

Autos que no pueden salir este miércoles 3 de septiembre

Para este miércoles 3 de septiembre, todos los autos con las siguientes características no pueden salir:



Engomado Rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

Recordemos que el programa aplica desde las 05:00 am y termina hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

La multa del Hoy No Circula este 2025

Para este año, las autoridades establecieron que la multa será de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida Actualizada), por lo que, en el peor de los casos, las personas tendrían que pagar $3394 pesos por no cumplir con el programa del Hoy No Circula .

