¡Apagón! Colonias que se quedan sin luz en Cancún e Isla Mujeres este 22 de agosto; hora de inicio

¡Prepara las velas! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte de luz masivo para el próximo viernes 22 de agosto, en Quintana Roo, específicamente, resultarán afectados algunas colonias de los municipios de Cancún y de Isla Mujeres.

En adn40, te tenemos el listado de los municipios afectados por el apagón que comenzará a las 7 de la mañana, te recomendamos que tomes las medidas necesarias.

¿Por qué habrá corte de luz en Quintana Roo este 22 de agosto?

De acuerdo con el comunicado de la CFE, deberán de realizar una suspensión temporal del servicio de electricidad en cientos de hogares en el municipio de Cancún y de Isla Mujeres para poder realizar trabajos de mantenimiento que permitirán asegurar que la población reciba un servicio de calidad.

La CFE anunció que el apagón del 22 de agosto en Quintana Roo únicamente se llevará a cabo en los municipios de Cancún y de Isla Mujeres. Te contamos cuál será el horario en el que habrá corte de luz.

CFE Habrá mega apagón CFE en Cancún.

¿A qué hora comienza el corte de luz en Cancún e Isla Mujeres?

Es importante que tomes en cuenta que el apagón masivo se llevará a cabo a partir de las 7 de la mañana y durará hasta las 12:00 del mediodía. Durante cinco horas del viernes 22 de agosto, algunas colonias de Cancún , Benito Juárez e Isla Mujeres se quedarán sin el servicio de luz.

La CFE recordó a los pobladores que estos trabajos de reparación, que pueden causar afectaciones como falta de agua e internet por algunas horas, son necesarios para poder seguir brindando un buen servicio. A continuación, te compartimos el listado de las colonias que se verán afectadas por el apagón.

Lista de colonias afectadas por el corte de luz en Cancún e Isla Mujeres

A través de sus redes sociales, la Comisión Federal de Electricidad informó que las colonias afectadas en Cancún e Isla Mujeres son las siguientes:



Punta Sam

Isla Mujeres Continental

Colonia Rancho Viejo

Colonias que se quedan sin luz el municipio Benito Juárez:

Supermanzanas de Benito Juárez: 68, 75, 76, 77, 249

Manzanas 537, 540, 552 y 567

Si vives en estas colonias, toma tus precauciones durante el apagón de la CFE en Cancún, Benito Juárez e Isla Mujeres el próximo viernes 22 de agosto de 2025.

