Este es el precio de un seguro de moto y coberturas en Banco Azteca

Manejar siempre implicará riesgo de accidentes, ya sea por daños a otros vehículos, propiedades y a la nación, que son afectaciones al espacio público, como semáforos, postes, monumentos, jardines y otros elementos del mobiliario urbano, es por eso que un seguro es una gran opción para salir del apuro.

Cabe señalar que las coberturas, costos y el tipo de moto y vehículo hacen que sea variable el precio de los seguros, por lo que es importante poner atención en todos los detalles y elegir la mejor opción, porque menciona un dicho “lo barato sale caro”.

Ocurre lo mismo en los seguros, entre más básico sea este servicio, hay mayores riesgos de salir con una deuda luego de un accidente. Ya que puede haber gastos legales e incluso de servicios médicos.

¿Cuáles son los beneficios de contar con un seguro de Banco Azteca?

Con la cobertura de las motos en Banco Azteca uno de los mejores beneficios es que se cubren motos de uso personal o comercial y se puede pagar de la siguiente forma:

Contado (efectivo, tarjetas de débito o crédito)

Crédito Banco Azteca (al momento de la compra de una moto)

A 12 meses sin intereses (al momento de la compra de una moto, aplican tarjetas participantes en Elektra)

Además la vigencia puede ir desde un año, contratándolo en cualquier canal de venta o dos años, al momento de hacer la compra, los requisitos solo son una identificación oficial y la factura original o carta factura.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son los planes de cobertura que tienen los seguros para moto de Banco Azteca?

Amplio

Pérdida total por accidente

Robo total

Responsabilidad civil

Gastos legales y de fianzas

Apoyo vial

Limitado



Pérdida total por accidente

Robo total

Apoyo vial



RC



Responsabilidad civil

Gastos legales y de fianzas

Es importante que sepas que aunque son opcionales, tener las siguientes coberturas siempre será una buena idea: Pérdida total por accidente, robo total, apoyo vial, muerte accidental, pérdidas orgánicas, servicio funerario y reembolso de gastos médicos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.