VIDEO: Joven sufre trágica muerte tras caer de lo más alto de tanque de agua en Chihuahua

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales se comenzó a viralizar el video que muestra cómo un joven muere trágicamente tras caer de un tanque de agua, esto luego de que se dispusiera a escalar la torre de metal en el municipio de Ojinaga en el estado de Chihuahua.

Fueron cuentas de las redes sociales de X y TikTok, las que comenzaron a compartir el video en el que un joven identificado como Marcelo “N”, cae tras realizar una mala maniobra al momento de escalar en el tanque de agua.

Video del joven que cayó desde lo más alto de un tanque de agua

En la grabación de poco más de tres minutos se puede apreciar cómo un joven de aproximadamente 18 años de edad, se encuentra escalando el tanque cerca de la Junta Municipal de Agua con ayuda de lo que parece ser una cuerda.

Dentro de la grabación se puede escuchar como personas allegadas a la víctima lo estaban intentando persuadir para que bajara del tanque, a lo cual el joven hizo caso omiso hasta el fatídico final del video.

Tras poco más de dos minutos de grabación y luego de intentar continuar con su recorrido hasta lo más alto del contenedor de agua, el joven terminó cayendo desde varios metros de altura ocasionando su muerte.

¿Qué se dijo en las redes sociales sobre el trágico accidente?

A pesar de lo trágico de las imágenes que se comenzaron a difundir en las plataformas de redes sociales, autoridades de Chihuahua no se han pronunciado respecto al accidente que provocó la muerte de un joven en el municipio de Ojinaga.

Pese a ello, es importante mencionar que únicamente las personas con autorización y el equipo de seguridad necesario tiene permitido subir a estos enormes tanques de agua.

¿Qué dijeron las autoridades de Chihuahua tras el video?

Luego de que el video se comenzara a hacer tendencia a nivel nacional, varios usuarios de las redes sociales comenzaron dar sus puntos de vista señalando la irresponsabilidad del joven que murió tras caer del tanque de agua.

Otros comentarios se centraron en lo “sorprendente” que fue el hecho de que la persona que grabó el video, no gritara de terror al ver que su persona cercana estaba cayendo desde varios metros de altura.

