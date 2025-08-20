México no estaría listo: Nueva línea del Metro no se terminaría para el Mundial 2026

México ha trabajado muy duro para ser un gran anfitrión del Mundial de 2026 . Los estados donde habrá partidos son la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, entidades donde se han hecho muchísimas obras para alistarse, incluyendo la construcción de una nueva línea del metro.

Los recintos mundialistas en México serán el Estadio Azteca (CDMX), el Estadio BBVA (Monterrey) y el Estadio Akron (Guadalajara), por lo que los trabajos de remodelación son enfocados en facilitar el trayecto a cada uno de ellos.

Nueva línea del metro en Monterrey no estará lista para el Mundial

La ciudad que construirá una nueva línea del metro para la justa mundialista es Monterrey, o al menos ese era el objetivo. Específicamente, la Línea 6, la cual tiene como objetivo conectar el aeropuerto con el centro de la ciudad.

Esta nueva línea del metro es una insignia que busca consignarse el gobierno de Samuel García, ya que, efectivamente, facilitaría el trayecto a millones de personas para llegar al centro de Monterrey, considerando que también pasaría por una de las zonas más pobladas, como lo es Apodaca.

De acuerdo con el diario El Norte, el objetivo del gobierno era tener un tramo de la nueva línea del metro operando para junio del 2026 y estrenarse durante los partidos del Mundial, sin embargo, especialistas señalan que es muy poco tiempo y el proyecto no estaría listo para esa fecha.

Otros trabajos de movilidad para el Mundial de 2026

Monterrey no es la única que ha trabajado para mejorar su movilidad de cara a la Copa del Mundo. En este caso, destaca el trabajo que ha hecho la Ciudad de México , ya que remodelará el Tren Ligero, que lleva directamente al Estadio Azteca.

Asimismo, construirá una ciclovía que facilitará el trayecto al ‘Coloso de Santa Úrsula’, además de implementar una nueva ruta de Trolebús para agilizar la distribución de la gente en la zona sur.

Por su parte, Guadalajara remodelaría las rutas que llevan al Estadio Akron, además de que incluirían servicios de movilidad complementarios para atender la demanda durante la Copa del Mundo.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 habrá en México?

Juegos en CDMX, Estadio Azteca:



Jueves 11 de junio (Juego Inaugural Selección Mexicana)

Miércoles 17 de junio (Grupos)

Miércoles 24 de junio (Grupos Selección Mexicana))

Martes 30 de junio (16vaos de final)

Domingo 5 de julio (8vos de final)

Juegos en Monterrey, Estadio BBVA:



Domingo 14 de junio (Fase de grupos)

Sábado 20 de junio (Grupos)

Miércoles 24 de junio (Grupos)

Lunes 29 de junio (16vos de final)

Juegos en Guadalajara, Estadio Akron:



Jueves 11 de junio (Grupos)

Jueves 18 de junio (Grupos Selección Mexicana

Martes 23 de junio (Grupos)

Viernes 26 de junio (Grupos)

