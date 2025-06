Estos son los cambios que habrá en el Hoy No Circula a partir del 1 de julio de 2025

¿Habrá cambios en el Hoy No Circula? La respuesta es sí, a partir del 1 de julio, se vienen cambios en el programa ambiental implementado en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México para mejorar la calidad del aire.

Por esta razón, es indispensable que los automovilistas capitalinos y del Edomex se mantengan al pendiente de las nuevas medidas que entrarán en vigor, a partir del 1 de julio de 2025. Te contamos los detalles.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es una medida implementada por las autoridades ambientales de la CDMX y el Edomex, que es supervisado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Actualmente, el programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Tanto en la CDMX como en el Edomex, el programa Hoy No Circula está activo todos los días, a partir de las 5:00 horas y hasta las 22.00 horas.

Los automovilistas capitalinos y del Edomex deben de estar al pendiente del calendario del Hoy No Circula, para evitar multas y sanciones costosas. Con el objetivo de restaurar el equilibrio ecológico en el Edomex, este 2025, habrá cambios importantes en el programa Hoy No Circula.

A partir del 1 de julio, se suman 30 municipios del Valle de Toluca y zona oriente al programa Hoy No Circula.

¿Qué municipios se suman al Hoy No Circula este 1 de julio?

Además de los 18 municipios del Valle de México que ya forman parte del programa Hoy No Circula, a partir del 1 de julio de 2025, se unen también los siguientes 30 municipios del Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Atlautla, Ayapango, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Cocotitlán, Ecatzingo, Huehuetoca, Juchitepec, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Nextlalpan, Ozumba, Papalotla, San Mateo Atenco, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Teoloyucan, Texcoco, Toluca, Tlalmanalco, Tultepec, Zinacantepec y Zumpango.

¿De cuánto son las multas por el Hoy No Circula en el Edomex?

Actualmente, la multa por incumplir con el programa Hoy No Circula en el Edomex es de 1,460 pesos. Sin embargo, las autoridades informaron que no habrá multas durante los primeros seis meses. Esto para darle a los automovilistas mexiquenses la oportunidad de adaptarse al programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca.

¡No lo olvides! Se vienen cambios importantes en el programa Hoy No Circula, a partir del 1 de julio de 2025.

