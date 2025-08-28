inklusion.png Sitio accesible
No solo necesitan amor y comida, esto cuesta mantener a un lomito y a un michi en 2025

Si estás pensando en adoptar una mascota, la Condusef dio a conocer cuánto cuesta mantener a un perro o gato en México en 2025.

Gastos por tener una mascota
Getty Images
Actualizado el 28 agosto 2025 14:55hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Tener mascotas es cada vez más común y en México los perros y gatos se han convertido en la compañía ideal para las familias y si estás pensando en adoptar, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef) reveló cuánto cuesta tener un michi o un lomito, por que no solo necesita amor y cuidado.

¿Cuánto cuesta tener un perro o un gato como mascota?

Es importante señalar que los perros o gatos no solo necesitan amor, comida o agua fresca, también requieren otros cuidados indispensables y esto es lo que tendrías que invertir:

  • Consulta veterinaria: entre 300 y 800 pesos por visita
  • Alimento mensual: desde 300 a mil 500 pesos o más en caso de que necesite una dieta especial
  • Baños, estética y corte de uñas: entre 200 y 700 pesos por sesión
  • Vacunas y desparasitación: de 500 a mil 200 pesos anuales
  • Juguetes y accesorios
Enfermedades que afectan a los gatos
Además, si tu mascota se enferma o necesita atención de emergencia el gasto aumenta:

  • Hospitalización por día: entre 200 y 500 pesos sin medicamentos
  • Hospitalización en terapia intensiva: 400 pesos por día

Factores que pueden aumentar el costo de tener una mascota

La zona en la que vives influye en los precios de los servicios ya sea desde una consulta hasta corte de pelo o uñas y baño, el tipo de clínica, los estudios extra y las consultas de emergencia .

Multa por dejar a los perros solos en casa
Recomendaciones de la Condusef para reducir gastos

En el caso de los juguetes no necesitas gastar una fortuna, pues una pelota, una cuerda o una caja de cartón pueden resultar divertidos para los perros o gatos.

Si estás pensando en adoptar a un perro o gato es fundamental que planifiques sus cuidados y consideres los gastos a futuro.

También puedes reducir gastos si los bañas en casa, les limpias los oídos con productos adecuados y les cepillas los dientes y el pelaje.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

