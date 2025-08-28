No solo necesitan amor y comida, esto cuesta mantener a un lomito y a un michi en 2025
Si estás pensando en adoptar una mascota, la Condusef dio a conocer cuánto cuesta mantener a un perro o gato en México en 2025.
Tener mascotas es cada vez más común y en México los perros y gatos se han convertido en la compañía ideal para las familias y si estás pensando en adoptar, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros (Condusef) reveló cuánto cuesta tener un michi o un lomito, por que no solo necesita amor y cuidado.
¿Cuánto cuesta tener un perro o un gato como mascota?
Es importante señalar que los
perros o gatos
no solo necesitan amor, comida o agua fresca, también requieren otros cuidados indispensables y esto es lo que tendrías que invertir:
- Consulta veterinaria: entre 300 y 800 pesos por visita
- Alimento mensual: desde 300 a mil 500 pesos o más en caso de que necesite una dieta especial
- Baños, estética y corte de uñas: entre 200 y 700 pesos por sesión
- Vacunas y desparasitación: de 500 a mil 200 pesos anuales
- Juguetes y accesorios
Además, si tu mascota se enferma o necesita atención de emergencia el gasto aumenta:
- Hospitalización por día: entre 200 y 500 pesos sin medicamentos
- Hospitalización en terapia intensiva: 400 pesos por día
Tener una 𝗺𝗮𝘀𝗰𝗼𝘁𝗮 es mucho más que paseos y fotos lindas. 🐶🐱— CONDUSEF (@CondusefMX) August 25, 2025
Antes de adoptar o comprar, pregúntate: ¿tengo tiempo y dinero para cuidarlo bien?
El amor también se demuestra con 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱. #𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝗷𝗮𝗦𝘂𝗗𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼: 👉 https://t.co/VLS6P1OMC3 pic.twitter.com/cK4p1lyroI
Factores que pueden aumentar el costo de tener una mascota
La zona en la que vives influye en los precios de los servicios ya sea desde una consulta hasta corte de pelo o uñas y baño, el tipo de clínica, los estudios extra y las consultas de emergencia .
Recomendaciones de la Condusef para reducir gastos
En el caso de los juguetes no necesitas gastar una fortuna, pues una pelota, una cuerda o una caja de cartón pueden resultar divertidos para los perros o gatos.
Si estás pensando en adoptar a un perro o gato es fundamental que planifiques sus cuidados y consideres los gastos a futuro.
También puedes reducir gastos si los bañas en casa, les limpias los oídos con productos adecuados y les cepillas los dientes y el pelaje.
