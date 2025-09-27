inklusion.png Sitio accesible
Las afectacione en Cancún tras el apagón masivo que sufrieron

No solo Cancún; el pasado 26 de septiembre hubo un apagón masivo en toda la península de Yucatán que puso en alerta a las autoridades.

Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • Yucatán, Quintana Roo y Campeche se quedaron sin energía eléctrica durante horas
  • La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que informar en tiempo real el avance de la situación
  • Algunos lugares se quedaron sin luz hasta por 24 horas
  • Varios servicios en todas las ciudades fueron afectados
