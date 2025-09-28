¡Sube el precio del Gas LP! Este es el costo en CDMX y los estados del 28 de septiembre al 04 de octubre

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el precio máximo del Gas LP en CDMX del 28 de septiembre al 04 de octubre del 2025. El costo aplica en las 16 alcaldías, además de reflejar variaciones en el Edomex y Monterrey.

También se dieron a conocer los estados con el precio más barato y los más caros del país. En adnNoticas te presentamos el desglose de precios por kilo, litro, cilindro y tanque, además de cómo actuar ante una fuga.

¿Cuál es el costo del Gas LP en CDMX por alcaldía?

Durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025, el precio del gas LP es uniforme en toda la capital. En todas las alcaldías el costo máximo es de $19.64 pesos por kilo con IVA y $10.61 pesos por litro con IVA, de acuerdo con la CRE.

Esto significa que no hay diferencia de precios entre zonas como Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán o Gustavo A. Madero. Así, los hogares de la CDMX pagarán el mismo importe sin importar su ubicación.

Precio por cilindro de 20 kg y tanque de 30 litros en CDMX, Edomex y Monterrey

Para facilitar el cálculo de gastos, el costo de los formatos más comunes de gas queda de la siguiente forma:



CDMX y Edomex (zona conurbada): Cilindro de 20 kg en 392.80 pesos y tanque estacionario de 30 litros en 318.30 pesos

(zona conurbada): Cilindro de 20 kg en 392.80 pesos y tanque estacionario de 30 litros en 318.30 pesos Monterrey, Nuevo León: Cilindro de 20 kg en 401.00 pesos y tanque de 30 litros en 324.90 pesos

Con estos precios, se observa un ligero incremento respecto a semanas anteriores, lo que impacta en los hogares que dependen de gas LP diariamente.

Estados con el precio más bajo del Gas LP

Si te preguntas cuánto cuesta el gas LP en México, los precios más bajos se encuentran en municipios fronterizos:



Coahuila: Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza, con 17.63 pesos por kilo

Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza, con 17.63 pesos por kilo Chihuahua: Juárez, con 18.00 pesos por kilo

Juárez, con 18.00 pesos por kilo Tamaulipas: Guerrero, Mier y Miguel Alemán, con 18.15 pesos por kilo

Estas regiones registran costos más accesibles por su cercanía a Estados Unidos y la competencia en distribución.

¿En qué estados está más caro el precio del Gas LP?

Los precios más altos se concentran en el noroeste del país:



Baja California Sur: Loreto y Mulegé alcanzan los 23.16 pesos por kilo

Loreto y Mulegé alcanzan los 23.16 pesos por kilo Sinaloa: Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado tienen 22.73 pesos por kilo

Estos costos se deben a la logística de transporte y menor disponibilidad de distribuidores en la región.

Precio del Gas LP en Edomex por municipio

En el Edomex los precios varían según la zona:



Municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán y Chalco: 19.64 pesos por kilo

Toluca: 19.99 pesos por kilo

Ixtapan de la Sal: 20.27 pesos por kilo

La diferencia se debe a los costos de transporte y distribución en regiones alejadas de la capital.

¿Cómo reportar una fuga de gas?

En caso de fuga, lo más importante es actuar rápido y con calma:



Cierra la llave de paso del tanque o medidor

Ventila la zona abriendo ventanas y puertas

No enciendas ni apagues aparatos eléctricos

Evacúa el área

Llama al 911 o a bomberos para recibir atención inmediata