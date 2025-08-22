Él es Aquiles, un perro que sufría maltrato y fue rescatado por policías de CDMX

Aunque México es uno de los países con más abandono animal aún hay esperanza, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a Aquiles , un perro que sufría maltrato y definirán si se convertirá en policía o lo darán en adopción.

Rescatan a Aquiles, perro que sufría maltrato en CDMX

De acuerdo con un comunicado, los policías de la CDMX se encontraban realizando labores de vigilancia en las calles Corregidora y Correo Mayor en la colonia Centro Histórico cuando observaron a una mujer con dos niños quienes de manera accidental lastimaban al perro con una carriola.

Ante ello, los elementos de la SSC se acercaron a la mujer para decirle que si no podía cuidar al cachorro lo entregara de manera voluntaria y la dueña aceptó.

Aquiles se encuentra en buen estado y bajo cuidado de la policía

Tras el rescate, los policías compraron artículos básicos para el cuidado del cachorro como son tazón para agua, croquetas, una correa y ropa. Ahora Aquiles se encuentra en buen estado de salud bajo el resguardo de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro.

Evalúan si Aquiles formará parte de la policía o lo darán en adopción

Por ahora, Aquiles forma parte del equipo de la policía de tránsito y están definiendo si se quedará en ellos o lo darán en adopción. Así que si este cachorro se ganó tu corazón, mantente pendiente para conocer si podrías ser candidato y volverlo parte de tu familia.

Abandono animal en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística ( INEGI ), en México existen cerca de 23 millones de perros, el 70% viven en situación de calle, lo que convierte a nuestro país en el primero en Latinoamérica con mayor población canina abandonada.

Además, cada año, el abandono aumenta debido a:

Falta de esterilización

Abandono por parte de dueños irresponsables

Crianza indiscriminada de perros de raza

Organizaciones que rescatan animales señalan que cada que una familia adopta a un perro, se libera un espacio en refugios para rescatar a otro y destacan que los animales no son juguetes y tener uno implica una gran responsabilidad.

