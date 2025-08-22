Él es Aquiles, un perro que sufría maltrato y fue rescatado por policías de CDMX
Aquiles, es un perro que sufría maltrato y su dueña lo entregó a policías de CDMX para que le dieran los cuidados que necesita, conoce su historia.
Aunque México es uno de los países con más abandono animal aún hay esperanza, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a Aquiles , un perro que sufría maltrato y definirán si se convertirá en policía o lo darán en adopción.
Rescatan a Aquiles, perro que sufría maltrato en CDMX
De acuerdo con un comunicado, los policías de la CDMX se encontraban realizando labores de vigilancia en las calles Corregidora y Correo Mayor en la colonia Centro Histórico cuando observaron a una mujer con dos niños quienes de manera accidental lastimaban al perro con una carriola.
Ante ello, los elementos de la SSC se acercaron a la mujer para decirle que si no podía cuidar al cachorro lo entregara de manera voluntaria y la dueña aceptó.
Aquiles se encuentra en buen estado y bajo cuidado de la policía
Tras el rescate, los policías compraron artículos básicos para el cuidado del cachorro como son tazón para agua, croquetas, una correa y ropa. Ahora Aquiles se encuentra en buen estado de salud bajo el resguardo de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro.
Evalúan si Aquiles formará parte de la policía o lo darán en adopción
Por ahora, Aquiles forma parte del equipo de la policía de tránsito y están definiendo si se quedará en ellos o lo darán en adopción. Así que si este cachorro se ganó tu corazón, mantente pendiente para conocer si podrías ser candidato y volverlo parte de tu familia.
Abandono animal en México
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística ( INEGI ), en México existen cerca de 23 millones de perros, el 70% viven en situación de calle, lo que convierte a nuestro país en el primero en Latinoamérica con mayor población canina abandonada.
Además, cada año, el abandono aumenta debido a:
- Falta de esterilización
- Abandono por parte de dueños irresponsables
- Crianza indiscriminada de perros de raza
Organizaciones que rescatan animales señalan que cada que una familia adopta a un perro, se libera un espacio en refugios para rescatar a otro y destacan que los animales no son juguetes y tener uno implica una gran responsabilidad.
