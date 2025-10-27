Bloqueos y cierre de carreteras por el paro nacional de hoy 27 de octubre
El paro nacional de agricultores y productores mexicanos provocará bloqueos y paralizará vialidades importantes hoy lunes; habrá movilización en más de 10 estados.
Agricultores y productores se unirán en el paro nacional que provocará bloqueos y cierres carreteros hoy lunes 27 de octubre en diferentes estados del país, debido a que el campo atraviesa una verdadera crisis porque no reciben precios justos para sus cosechas.
En el paro nacional participarán agricultores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y de todo el país. Aseguran que si la negociación fracasa con las autoridades, las movilizaciones se intensificarán y las afectaciones serán mayores, sobre todo en la Ciudad de México.
¿A qué hora comienza el paro nacional?
Los agricultores saldrán rumbo a los puntos de bloqueo desde la mañana de este lunes, por lo que se estima que los cierres carreteros comiencen a las 10:00 horas.
¿En dónde habrá bloqueos por el paro nacional de agricultores?
Los bloqueos paralizarán las siguientes vialidades:
Sinaloa
- Caseta San Miguel Zapotitlán (Ahome)
- Caseta Cuatro Caminos (Guasave)
- Caseta El Pisal (Navolato)
- Se prevén cierres en La Platanera, Caimaneros, Los Chinitos y Angostura
Chihuahua
- Carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada)
- Vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez
Tamaulipas
Carretera Federal 85 (México–Laredo)
Jalisco
- Autopista Guadalajara–Colima (kilómetro 40)
- Autopista Guadalajara–Morelia
Michoacán
- Autopista de Occidente
- Tramo La Piedad–La Barca
Zacatecas
- Caseta de Calera
Guanajuato
- Tramo Pénjamo–La Piedad
- Carretera Salvatierra–Celaya
- Glorieta del Caballo de Hidalgo
- Carretera Valle de Santiago–Salamanca
- Carretera Irapuato–León
- Carretera Salamanca–Celaya
Hidalgo
- Caseta Arco Norte 1
Querétaro
- Avenida Paseo Central en San Juan del Río
Sonora
- Tramos de la México 15 y accesos a Nogales
¿Cuáles son las exigencias?
Los agricultores y productores protestan por mejores condiciones laborales y precios, ya que hay bajos costos del maíz, el sorgo y otros cultivos. Aseguran que trabajan en uno de los sectores más importantes de México y están en desventaja, debido a que no pueden cubrir los costos de producción.
Además denuncian un abandono a los cultivos, ya que las autoridades casi no brinda apoyos para tecnificación, maquinaria y otros aspectos necesarios para garantizar buenas condiciones en el sector.
Otros cierres por agricultores
El pasado 14 de octubre, agricultores bloquearon autopistas como Guadalajara-Colima y Guadalajara-Maravatío por casi 24 horas. Durante las movilizaciones de ese día se recomendaron rutas alternas como Silao-Romita-Irapuato, además del libramiento norponiente.
