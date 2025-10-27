inklusion.png Sitio accesible
Nota

Bloqueos y cierre de carreteras por el paro nacional de hoy 27 de octubre

El paro nacional de agricultores y productores mexicanos provocará bloqueos y paralizará vialidades importantes hoy lunes; habrá movilización en más de 10 estados.

Bloqueos hoy 27 de octubre por paro nacional de agricultores
Chapingo News
Actualizado el 27 octubre 2025 09:51hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Agricultores y productores se unirán en el paro nacional que provocará bloqueos y cierres carreteros hoy lunes 27 de octubre en diferentes estados del país, debido a que el campo atraviesa una verdadera crisis porque no reciben precios justos para sus cosechas.

En el paro nacional participarán agricultores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y de todo el país. Aseguran que si la negociación fracasa con las autoridades, las movilizaciones se intensificarán y las afectaciones serán mayores, sobre todo en la Ciudad de México.

¿A qué hora comienza el paro nacional?

Los agricultores saldrán rumbo a los puntos de bloqueo desde la mañana de este lunes, por lo que se estima que los cierres carreteros comiencen a las 10:00 horas.

¿En dónde habrá bloqueos por el paro nacional de agricultores?

Los bloqueos paralizarán las siguientes vialidades:

Sinaloa

  • Caseta San Miguel Zapotitlán (Ahome)
  • Caseta Cuatro Caminos (Guasave)
  • Caseta El Pisal (Navolato)
  • Se prevén cierres en La Platanera, Caimaneros, Los Chinitos y Angostura

Chihuahua

  • Carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada)
  • Vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez

Tamaulipas

Carretera Federal 85 (México–Laredo)

Jalisco

  • Autopista Guadalajara–Colima (kilómetro 40)
  • Autopista Guadalajara–Morelia

Michoacán

  • Autopista de Occidente
  • Tramo La Piedad–La Barca

Zacatecas

  • Caseta de Calera

Guanajuato

  • Tramo Pénjamo–La Piedad
  • Carretera Salvatierra–Celaya
  • Glorieta del Caballo de Hidalgo
  • Carretera Valle de Santiago–Salamanca
  • Carretera Irapuato–León
  • Carretera Salamanca–Celaya

Hidalgo

  • Caseta Arco Norte 1

Querétaro

  • Avenida Paseo Central en San Juan del Río

Sonora

  • Tramos de la México 15 y accesos a Nogales
bloqueos_transportistas_cdmx.jpg
¿Cuáles son las exigencias?

Los agricultores y productores protestan por mejores condiciones laborales y precios, ya que hay bajos costos del maíz, el sorgo y otros cultivos. Aseguran que trabajan en uno de los sectores más importantes de México y están en desventaja, debido a que no pueden cubrir los costos de producción.

Además denuncian un abandono a los cultivos, ya que las autoridades casi no brinda apoyos para tecnificación, maquinaria y otros aspectos necesarios para garantizar buenas condiciones en el sector.

Otros cierres por agricultores

El pasado 14 de octubre, agricultores bloquearon autopistas como Guadalajara-Colima y Guadalajara-Maravatío por casi 24 horas. Durante las movilizaciones de ese día se recomendaron rutas alternas como Silao-Romita-Irapuato, además del libramiento norponiente.

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx