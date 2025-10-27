Bloqueos y cierre de carreteras por el paro nacional de hoy 27 de octubre

Agricultores y productores se unirán en el paro nacional que provocará bloqueos y cierres carreteros hoy lunes 27 de octubre en diferentes estados del país, debido a que el campo atraviesa una verdadera crisis porque no reciben precios justos para sus cosechas.

En el paro nacional participarán agricultores de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y de todo el país. Aseguran que si la negociación fracasa con las autoridades, las movilizaciones se intensificarán y las afectaciones serán mayores, sobre todo en la Ciudad de México.

¿A qué hora comienza el paro nacional?

Los agricultores saldrán rumbo a los puntos de bloqueo desde la mañana de este lunes, por lo que se estima que los cierres carreteros comiencen a las 10:00 horas.

¿En dónde habrá bloqueos por el paro nacional de agricultores?

Los bloqueos paralizarán las siguientes vialidades:

Sinaloa

Caseta San Miguel Zapotitlán (Ahome)

Caseta Cuatro Caminos (Guasave)

Caseta El Pisal (Navolato)

Se prevén cierres en La Platanera, Caimaneros, Los Chinitos y Angostura

Chihuahua

Carretera Panamericana (Ciudad Juárez–Ahumada)

Vías férreas en Cuauhtémoc y Jiménez

Tamaulipas

Carretera Federal 85 (México–Laredo)

Jalisco

Autopista Guadalajara–Colima (kilómetro 40)

Autopista Guadalajara–Morelia



Michoacán

Autopista de Occidente

Tramo La Piedad–La Barca



Zacatecas

Caseta de Calera

Guanajuato

Tramo Pénjamo–La Piedad

Carretera Salvatierra–Celaya

Glorieta del Caballo de Hidalgo

Carretera Valle de Santiago–Salamanca

Carretera Irapuato–León

Carretera Salamanca–Celaya



Hidalgo

Caseta Arco Norte 1

Querétaro



Avenida Paseo Central en San Juan del Río

Sonora

Tramos de la México 15 y accesos a Nogales



¿Cuáles son las exigencias?

Los agricultores y productores protestan por mejores condiciones laborales y precios, ya que hay bajos costos del maíz, el sorgo y otros cultivos. Aseguran que trabajan en uno de los sectores más importantes de México y están en desventaja, debido a que no pueden cubrir los costos de producción.

Además denuncian un abandono a los cultivos, ya que las autoridades casi no brinda apoyos para tecnificación, maquinaria y otros aspectos necesarios para garantizar buenas condiciones en el sector.

Otros cierres por agricultores

El pasado 14 de octubre, agricultores bloquearon autopistas como Guadalajara-Colima y Guadalajara-Maravatío por casi 24 horas. Durante las movilizaciones de ese día se recomendaron rutas alternas como Silao-Romita-Irapuato, además del libramiento norponiente.

