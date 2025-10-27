¡Hay trabajo en Texas! Médicos extranjeros podrán ejercer con licencia temporal; estos son los requisitos

¿Eres médico y te gustaría probar suerte en EUA? Ahora tienes una gran oportunidad de trabajar en el país vecino, pues gracias a una nueva ley en Texas, los médicos extranjeros ya cuentan con facilidades para obtener una licencia temporal de trabajo.

Lo único que necesitas es cumplir con los requisitos solicitados y podrás ejercer en EUA hasta por tres años seguidos y con opción a un permiso permanente. Te contamos cómo puedes lograrlo y ampliar tus horizontes profesionales.

¿Cómo puede un médico obtener una licencia temporal en Texas?

Desde el pasado 1 de septiembre entró en vigor una ley en Texas que beneficia a médicos extranjeros con especialidad que desean continuar su crecimiento profesional en EUA. A partir de 2026, los médicos con experiencia de más de 5 años podrán ser contratados en un hospital en Texas si cumplen con los requisitos solicitados.

Por lo que si estás interesado o interesada en una oferta laboral en un hospital estadunidense esta es la mejor oportunidad que se te ha presentado. Te decimos cuáles son los requisitos para conseguir tu licencia temporal para ejercer en Texas.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia temporal en EUA?

El pasado mes de junio, la legislatura local de Texas aprobó una reforma a la ley que redujo los trámites burocráticos y ofreció mayores facilidades a médicos extranjeros, para que puedan laborar en este estado sureño, siempre y cuándo cumplan con una serie de requisitos que certifiquen su especialidad y experiencia. Los requisitos con los que los médicos extranjeros deberán de cumplir son los siguientes:

Contar con el título en Medicina oficial del país de origen

oficial del país de origen Tener cinco años de experiencia hospitalaria

hospitalaria Dominar el idioma inglés

Contar con autorización de Migración para trabajar en Estados Unidos

No tener antecedentes penales

Aprobar el Examen de Licencia Médica de los Estados Unidos (USMLE por sus siglas en inglés)

Si cumples con estos requisitos, la Junta Médica estatal de Texas, que será el organismo que tendrá la capacidad de otorgar las licencias temporales de trabajo, podrá seleccionar a los candidatos ideales para el puesto.

La Junta Médica de Texas tendrá hasta el 1 de enero de 2026 para emitir el reglamento que especificará cómo se realizará la emisión de dichas licencias temporales, cuál será el tipo de práctica y cuáles serán los países que se incluirán en el programa, por supuesto, se espera que México sea uno de los países considerados para participar.