Esteriliza a tu perro o gato gratis en CDMX; ubicación, fecha y horario

Esterilizar a las mascotas es muy importante para evitar que se reproduzcan y muchos perros y gatos terminen siendo abandonados en las calles, por ello, el gobierno de la CDMX tendrá una Jornada de Esterilización gratis el próximo 28 de agosto de 2025.

Así que si tienes un perro o gato y no quieres que tenga cachorros esta tu oportunidad para esterilizarlos de forma gratuita y segura y evites que el abandono animal siga creciendo.

Jornada de Esterilización gratuita en CDMX

Mediante un comunicado la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que se llevará a cabo la Jornada de Esterilización gratis en el Parque Ecológico de la CDMX ubicado en la alcaldía Tlalpan.

El animal de compañía deberá presentarse en ayuno de ocho horas y cuatro horas sin haber bebido líquidos, es importante traer una cobija, pechera y correa.

Horario de la Jornada de Esterilización

La Jornada de Esterilización se llevará a cabo a las 09:00 horas y los tutores deberán acudir con su animal de compañía desde temprano pues el cupo es limitado. Si lo prefieres, puedes registrar a tu mascota al correo pecdmx.anp.sma@gmail.com con el asunto “Esterilización”, además envía nombre completo, colonia de procedencia y número de contacto.

El próximo jueves 28 de agosto te esperamos en la Jornada de Esterilización Gratuita en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, sede en Juego de Pelota Mixteca.

Beneficios de esterilizar a tu mascota

La campaña de esterilización tiene como objetivo promover el cuidado de los animales de compañía y disminuir la población de perros y gatos en situación de abandono en la zona que contribuye al desplazamiento de especies nativas y endémicas en el Área Natural Protegida.

La esterilización temprana reduce muchos riesgos a la salud y se evitan tumores y diversos problemas hormonales que se reflejan en la piel y pelo.

En el caso de las hembras, su se operan antes del año se reduce en un 90 a 95% la posibilidad de cáncer de glándula mamaria. En los machos se evita el cáncer, abscesos, hiperplasias o problemas al orinar.

Tanto en machos como en hembras existe el miedo de que al operarlos tiendan a engordar pero esto depende de muchos factores.

