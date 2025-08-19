Top ten de lugares pet friendly para visitar con tus lomitos en la CDMX

En la actualidad es muy común ver a mascotas en espacios públicos como parques, restaurantes, centros comerciales, tiendas y más, y si eres de los que les gusta salir en compañía de tu lomito, te compartimos los mejores lugares pet friendly en CDMX.

Cada vez es más común que en la CDMX haya más lugares donde permitan la entrada de mascotas, estas son algunas opciones si quieres salir a pasear con tu amigo peludo y divertirte como nunca.

Mejores lugares pet friendly en CDMX para ir con tu perro

Parque Mundo Canino está ubicado en el Bosque de Tláhuac y hay 5 mil metros cuadrados con zonas separadas por tamaño.

Otro lugar que cuenta con juegos para perros en el Parque Canino Gandhi, pero para entrar es necesario contar con identificación del perro en su collar y su RUAC .

El Parque La Mexicana en Santa Fe es muy extenso y tiene áreas con juegos y bebederos, además, hay algunos locales para que comas un helado, un café o alguna botana.

Un espacio que se ha convertido en el favorito de los dueños de perros es el Parque México y España donde los lomitos pueden convivir y jugar.

En el Bosque de San Juan de Aragón hay rampas, túneles y espacios seguros para que tu perro pueda jugar sin correa.

Plazas pet friendly en CDMX

Si te gusta ir a plazas y no quieres dejar a tu lomito, estos son los centros comerciales que puedes visitar con tu mascota :

Antara ubicada en Ejército Nacional 843-B, Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo.



ubicada en Ejército Nacional 843-B, Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Mitikah se encuentra en Río Churubusco 601, Xoco en la alcaldía Benito Juárez.



se encuentra en Río Churubusco 601, Xoco en la alcaldía Benito Juárez. Reforma 222 en la colonia Juárez.



en la colonia Juárez. Patio Santa Fe , ubicado en Paseo de la Reforma 400 en la alcaldía Álvaro Obregón.



, ubicado en Paseo de la Reforma 400 en la alcaldía Álvaro Obregón. Perisur en Jardines del Pedregal de San Ángel en la alcaldía Coyoacán.



en Jardines del Pedregal de San Ángel en la alcaldía Coyoacán. Encuentro Oceanía en Avenida del Peñón 355, Moctezuma 2da sección en la alcaldía Venustiano Carranza.

Recomendaciones para salir a pasear con tu perro

Al salir a pasear con tu perro es muy importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:

Lleva a tu perro con correa

Hidrata a tu perro

Protege las patas de tu perro

Toma en cuenta cómo será el clima

Recoge las heces de tu mascota

Asegúrate que lleve su plaquita de identificación

Lleva snacks o premios

Deja que tu perro explore

Disfruta de la caminata

