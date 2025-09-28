¿Vas a salir? Un nuevo frente frío impacta a México y así cambiará el clima este domingo 28 de septiembre

En serio, si vas a salir toma en cuenta el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quienes aseguraron que le frente frío número 4 ya ingresó a México y provocará temperaturas muy bajas en el centro y el norte del país, además de que las lluvias seguirán siendo un problema.

Sí, además del frente frío 4, hay una nueva onda tropical que se aproxima a la península de Yucatán y otras tormentas en las costas del Pacífico que aseguran tormentas en la mayoría de los estados de la República durante el domingo 28 de septiembre.

Frente frío 4 llega a México

Este domingo habrá una mayor sensación de frío en los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Estado de México e Hidalgo, gracias a los últimos estragos del frente frío 4.

Asimismo, los fuertes vientos que provocará afectarán en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, haciendo que las temperaturas se sientan mucho más bajas de lo que realmente son.

Por si fuera poco, se espera que los frentes fríos sean más constantes durante el mes de octubre y que se afiancen durante noviembre y diciembre, considernado que ya comenzó el otoño en México y las temperaturas comenzarán a bajar.

Estados afectados por lluvias

Por si fuera poco, la temporada de lluvias no se ha terminado en México; se espera que siga hasta la primera semana de octubre y durante los próximos días tendrá una despedida muy potente. Según el SMN, así serán las tormentas en cada entidad este domingo:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz, Chiapas y Tabasco.

: Veracruz, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima.

: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

