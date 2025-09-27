VIDEO: Chocan dos embarcaciones de la Marina en Veracruz
La Armada de México celebrará su 204 aniversario el 4 de octubre de 2025 con ceremonias, desfiles y exhibiciones en puertos del país.
Un accidente naval en el Puerto de Veracruz protagonizado por elementos de la Infantería de Marina de México fue captado en video por turistas que presenciaban los ensayos previos a la celebración del 204 aniversario de la Armada de México.
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, dos lanchas de la Marina colisionaron entre sí durante una maniobra de práctica, lo que provocó que una de ellas terminara impactándose contra el muro del malecón.
No se registraron heridos
Los hechos ocurrieron frente a decenas de visitantes que acudieron a observar el espectáculo marítimo. Tras el fuerte choque, la dependencia informó que dos elementos resultaron con lesiones menores, mientras que las embarcaciones fueron retiradas y están en revisión técnica.
De acuerdo a medios locales, la Secretaría de Marina señalaron que se realizará una revisión interna para determinar las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad en los ensayos. El objetivo es evitar que un incidente similar ocurra durante la ceremonia oficial del próximo 4 de octubre.
Video se vuelve viral en redes sociales
El material, grabado por un turista, muestra cómo las lanchas realizan movimientos coordinados cuando, aparentemente por una falla de cálculo o pérdida de control, una embarcación golpea a otra y termina desviándose hacia el malecón.
El impacto generó asombro entre los presentes, quienes rápidamente comenzaron a compartir las imágenes en distintas plataformas digitales, donde se volvieron virales.
Preparativos para el aniversario 204 de la Armada
El accidente se dio en el marco de los ensayos rumbo al 204 aniversario de la creación de la Armada de México , que se conmemora cada 4 de octubre.
La institución fue fundada en 1821 y desde entonces ha desempeñado un papel clave en la defensa de la soberanía nacional, la seguridad marítima y la protección de los intereses del país en mares y costas.
Derechos Humanos e Igualdad de Género en la Secretaría de Marina (SEMART)
Cada año, la Secretaría de Marina organiza ceremonias, desfiles y exhibiciones que incluyen demostraciones tácticas en puertos estratégicos del país.
Estas actividades buscan acercar a la población al trabajo de los marinos y rendir homenaje a su labor.
