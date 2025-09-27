VIDEO: Chocan dos embarcaciones de la Marina en Veracruz

Un accidente naval en el Puerto de Veracruz protagonizado por elementos de la Infantería de Marina de México fue captado en video por turistas que presenciaban los ensayos previos a la celebración del 204 aniversario de la Armada de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, dos lanchas de la Marina colisionaron entre sí durante una maniobra de práctica, lo que provocó que una de ellas terminara impactándose contra el muro del malecón.

🚨#AlertaADN



Dos embarcaciones de la Marina chocaron durante una exhibición en el Puerto de Veracruz; se desconoce si hay heridos pic.twitter.com/I0q44hydn2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 27, 2025

No se registraron heridos

Los hechos ocurrieron frente a decenas de visitantes que acudieron a observar el espectáculo marítimo. Tras el fuerte choque, la dependencia informó que dos elementos resultaron con lesiones menores, mientras que las embarcaciones fueron retiradas y están en revisión técnica.

De acuerdo a medios locales, la Secretaría de Marina señalaron que se realizará una revisión interna para determinar las causas del accidente y reforzar las medidas de seguridad en los ensayos. El objetivo es evitar que un incidente similar ocurra durante la ceremonia oficial del próximo 4 de octubre.

#MarinaTeInforma



Durante los preparativos para la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México, dos embarcaciones tipo Defender colisionaron durante una práctica en el muelle del Malecón.



Dos elementos navales presentaron lesiones menores y recibieron atención… pic.twitter.com/KAoNWDaDAd — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2025

Video se vuelve viral en redes sociales

El material, grabado por un turista, muestra cómo las lanchas realizan movimientos coordinados cuando, aparentemente por una falla de cálculo o pérdida de control, una embarcación golpea a otra y termina desviándose hacia el malecón.

El impacto generó asombro entre los presentes, quienes rápidamente comenzaron a compartir las imágenes en distintas plataformas digitales, donde se volvieron virales.

Preparativos para el aniversario 204 de la Armada

El accidente se dio en el marco de los ensayos rumbo al 204 aniversario de la creación de la Armada de México , que se conmemora cada 4 de octubre.

La institución fue fundada en 1821 y desde entonces ha desempeñado un papel clave en la defensa de la soberanía nacional, la seguridad marítima y la protección de los intereses del país en mares y costas.

Derechos Humanos e Igualdad de Género en la Secretaría de Marina (SEMART) [VIDEO] En esta edición, Claudia Ivett conversa con dos mujeres ejemplares de la Secretaría de Marina que están abriendo camino en favor de la inclusión, la equidad y los derechos humanos dentro de una de las instituciones más importantes del país.

Cada año, la Secretaría de Marina organiza ceremonias, desfiles y exhibiciones que incluyen demostraciones tácticas en puertos estratégicos del país.

Estas actividades buscan acercar a la población al trabajo de los marinos y rendir homenaje a su labor.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.