Enfermedades más comunes en los gatos y cómo detectarlas

Aunque se dice que los gatos tienen 7 vidas, su salud es muy delicada pues son propensos a muchas enfermedades y en adn40 te decimos cuáles son los padecimientos más comunes para que en caso de que tengas michis como mascotas sepas cómo cuidarlos.

Cabe señalar que los gatos son muy rutinarios y cualquier cambio en su alimentación, horas de sueño y comportamiento debe tomarse en cuenta pues puede ser algún síntoma de una enfermedad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Las enfermedades más comunes en gatos

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), aunque los gatos saben trepar y pueden caer de pie desde varios metros, hay algunas enfermedades que pueden afectarlos como son:

Virus de inmunodeficiencia felina: es una enfermedad conocida como el sida de los gatos y se puede contagiar a través de la placenta, lactancia o contacto con la saliva o sangre de otro michi enfermo. Los síntomas son:



Fiebre

Pérdida de apetito

Agrandamiento de los ganglios linfáticos

Enfermedades del tracto urinario: el 3% de los gatos sufren este padecimiento y las causas pueden ser diversas, pero el sobrepeso y estrés son determinantes. Algunos de los síntomas son:



Dolor al orinar

Falta de apetito

Sangre en la orina

Dificultad para la micción

Leucemia felina : es causada por un retrovirus que puede provocar anemia, tumores, inmunosupresión y otras enfermedades infecciosas. Entre los síntomas se encuentran:



Fiebre

Pérdida de apetito

Letargo

Pérdida de peso

Deterioro y pérdida del pelaje

Mala recuperación de enfermedades

Inflamación de los ganglios linfáticos

Anemia

Alteraciones gastrointestinales

Infecciones de la piel

Infecciones de las vías respiratorias superiores

Enfermedad renal crónica : se caracteriza porque los riñones de los gatos pierden la capacidad de filtrar la sangre y reabsorber el agua de la orina. Los síntomas son:



Aumento del consumo de agua

Disminución del apetito

Pérdida de peso

Peritonitis infecciosa : se transmite a través de heces contaminadas y es producida por un coronavirus. Algunos síntomas son:



Decaimiento

Fiebre

Pérdida de peso

Anorexia (falta de apetito)

Intoxicación: la mayoría de los gatos son curiosos y pueden llegar a comer cualquier cosa que encuentren y esto puede provocarles infecciones. Los síntomas son:



Vómito

Convulsiones

Sangrado

Problemas para respirar

¿Cómo detectar si un gato está enfermo?

Es muy importante estar atentos ante cualquier cambio que tenga tu gato como por ejemplo:



Ingesta de agua

Apetito

La respiración

Calidad del pelaje

Bultos o protuberancias

Tos

Acicalamiento

Recomendaciones para cuidar a los gatos y detectar enfermedades

Es fundamental que tu gato tenga su esquema de vacunación completo para que este protegido contra enfermedades.

A las 8 semanas debe recibir las primeras vacunas y posteriormente tendrás que llevarlo al menos una vez al año a que lo revise el veterinario.

No dejes que tu gato salga de casa pues se expone a muchos riesgos, entre ellos contagiarse de alguna enfermedad infecciosa.

Gato se hace viral por hacerse mejor amigo de un loro [VIDEO] Un tierno gatito se hizo viral en internet luego de convertirse en el mejor amigo de un loro. Así fue como vieron convivir a ambos amigos de toda la vida.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.