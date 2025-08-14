inklusion.png Sitio accesible
Enfermedades más comunes en los gatos y cómo detectarlas

Si tienes gatos como mascota, te decimos cuáles son las enfermedades más comunes y algunas recomendaciones para detectarlas a tiempo.

Enfermedades que afectan a los gatos
Actualizado el 14 agosto 2025 13:07hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Aunque se dice que los gatos tienen 7 vidas, su salud es muy delicada pues son propensos a muchas enfermedades y en adn40 te decimos cuáles son los padecimientos más comunes para que en caso de que tengas michis como mascotas sepas cómo cuidarlos.

Cabe señalar que los gatos son muy rutinarios y cualquier cambio en su alimentación, horas de sueño y comportamiento debe tomarse en cuenta pues puede ser algún síntoma de una enfermedad.

Las enfermedades más comunes en gatos

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), aunque los gatos saben trepar y pueden caer de pie desde varios metros, hay algunas enfermedades que pueden afectarlos como son:

Virus de inmunodeficiencia felina: es una enfermedad conocida como el sida de los gatos y se puede contagiar a través de la placenta, lactancia o contacto con la saliva o sangre de otro michi enfermo. Los síntomas son:

  • Fiebre
  • Pérdida de apetito
  • Agrandamiento de los ganglios linfáticos

Enfermedades del tracto urinario: el 3% de los gatos sufren este padecimiento y las causas pueden ser diversas, pero el sobrepeso y estrés son determinantes. Algunos de los síntomas son:

  • Dolor al orinar
  • Falta de apetito
  • Sangre en la orina
  • Dificultad para la micción

Leucemia felina : es causada por un retrovirus que puede provocar anemia, tumores, inmunosupresión y otras enfermedades infecciosas. Entre los síntomas se encuentran:

  • Fiebre
  • Pérdida de apetito
  • Letargo
  • Pérdida de peso
  • Deterioro y pérdida del pelaje
  • Mala recuperación de enfermedades
  • Inflamación de los ganglios linfáticos
  • Anemia
  • Alteraciones gastrointestinales
  • Infecciones de la piel
  • Infecciones de las vías respiratorias superiores

Enfermedad renal crónica : se caracteriza porque los riñones de los gatos pierden la capacidad de filtrar la sangre y reabsorber el agua de la orina. Los síntomas son:

  • Aumento del consumo de agua
  • Disminución del apetito
  • Pérdida de peso

Peritonitis infecciosa : se transmite a través de heces contaminadas y es producida por un coronavirus. Algunos síntomas son:

  • Decaimiento
  • Fiebre
  • Pérdida de peso
  • Anorexia (falta de apetito)

Intoxicación: la mayoría de los gatos son curiosos y pueden llegar a comer cualquier cosa que encuentren y esto puede provocarles infecciones. Los síntomas son:

  • Vómito
  • Convulsiones
  • Sangrado
  • Problemas para respirar
mejor forma llamar gato
¿Cómo detectar si un gato está enfermo?

Es muy importante estar atentos ante cualquier cambio que tenga tu gato como por ejemplo:

  • Ingesta de agua
  • Apetito
  • La respiración
  • Calidad del pelaje
  • Bultos o protuberancias
  • Tos
  • Acicalamiento
Playeras para perros y gatos marca Adidas
Recomendaciones para cuidar a los gatos y detectar enfermedades

Es fundamental que tu gato tenga su esquema de vacunación completo para que este protegido contra enfermedades.

A las 8 semanas debe recibir las primeras vacunas y posteriormente tendrás que llevarlo al menos una vez al año a que lo revise el veterinario.

No dejes que tu gato salga de casa pues se expone a muchos riesgos, entre ellos contagiarse de alguna enfermedad infecciosa.

Mascotas
Animales
Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx