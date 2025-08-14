Enfermedades más comunes en los gatos y cómo detectarlas
Si tienes gatos como mascota, te decimos cuáles son las enfermedades más comunes y algunas recomendaciones para detectarlas a tiempo.
Aunque se dice que los gatos tienen 7 vidas, su salud es muy delicada pues son propensos a muchas enfermedades y en adn40 te decimos cuáles son los padecimientos más comunes para que en caso de que tengas michis como mascotas sepas cómo cuidarlos.
Cabe señalar que los gatos son muy rutinarios y cualquier cambio en su alimentación, horas de sueño y comportamiento debe tomarse en cuenta pues puede ser algún síntoma de una enfermedad.
Las enfermedades más comunes en gatos
De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), aunque los gatos saben trepar y pueden caer de pie desde varios metros, hay algunas enfermedades que pueden afectarlos como son:
Virus de inmunodeficiencia felina: es una enfermedad conocida como el sida de los gatos y se puede contagiar a través de la placenta, lactancia o contacto con la saliva o sangre de otro michi enfermo. Los síntomas son:
- Fiebre
- Pérdida de apetito
- Agrandamiento de los ganglios linfáticos
Enfermedades del tracto urinario: el 3% de los gatos sufren este padecimiento y las causas pueden ser diversas, pero el sobrepeso y estrés son determinantes. Algunos de los síntomas son:
- Dolor al orinar
- Falta de apetito
- Sangre en la orina
- Dificultad para la micción
Leucemia felina
: es causada por un retrovirus que puede provocar anemia, tumores, inmunosupresión y otras enfermedades infecciosas. Entre los síntomas se encuentran:
- Fiebre
- Pérdida de apetito
- Letargo
- Pérdida de peso
- Deterioro y pérdida del pelaje
- Mala recuperación de enfermedades
- Inflamación de los ganglios linfáticos
- Anemia
- Alteraciones gastrointestinales
- Infecciones de la piel
- Infecciones de las vías respiratorias superiores
Enfermedad renal crónica
: se caracteriza porque los riñones de los gatos pierden la capacidad de filtrar la sangre y reabsorber el agua de la orina. Los síntomas son:
- Aumento del consumo de agua
- Disminución del apetito
- Pérdida de peso
Peritonitis infecciosa
: se transmite a través de heces contaminadas y es producida por un coronavirus. Algunos síntomas son:
- Decaimiento
- Fiebre
- Pérdida de peso
- Anorexia (falta de apetito)
Intoxicación: la mayoría de los gatos son curiosos y pueden llegar a comer cualquier cosa que encuentren y esto puede provocarles infecciones. Los síntomas son:
- Vómito
- Convulsiones
- Sangrado
- Problemas para respirar
¿Cómo detectar si un gato está enfermo?
Es muy importante estar atentos ante cualquier cambio que tenga tu
gato
como por ejemplo:
- Ingesta de agua
- Apetito
- La respiración
- Calidad del pelaje
- Bultos o protuberancias
- Tos
- Acicalamiento
Recomendaciones para cuidar a los gatos y detectar enfermedades
Es fundamental que tu gato tenga su esquema de vacunación completo para que este protegido contra enfermedades.
A las 8 semanas debe recibir las primeras vacunas y posteriormente tendrás que llevarlo al menos una vez al año a que lo revise el veterinario.
No dejes que tu gato salga de casa pues se expone a muchos riesgos, entre ellos contagiarse de alguna enfermedad infecciosa.
