Se forma la tormenta tropical Imelda en el Atlántico y se convertirá en huracán

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Imelda se formó en el Océano Atlántico, a partir de la Depresión Tropical Nueve y de acuerdo con los pronósticos de los meteorólogos se convertirá en huracán categoría 1.

Según la Conagua, la tormenta se ubica a 155 kilómetros al oeste-noroeste de Bahamas y hasta el momento no representa peligro para México debido a su lejanía. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el norte a 11 km/h.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Imelda?

La tormenta se mantendrá como tormenta tropical hasta la madrugada del 30 de septiembre para después intensificarse a huracán categoría 1. Será hasta el 2 de octubre que se degrade. Sin embargo, la condiciones meteorológicas establecerán su ruta, así como la fuerza que tendrá el ciclón, ya que estos fenómenos son muy cambiantes.

¿Qué afectaciones puede provocar un huracán categoría 1?

Un huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson presenta vientos más fuertes a comparación de una tormenta normal. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que el ciclón presenta vientos máximos que van de entre 119 a 153 kilómetros/hora.

Un huracán categoría 1 provoca daños en techos, árboles, arbustos, letreros, anuncios y postes de luz, además de inundaciones en carreteras y caminos costeros bajos.

